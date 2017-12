Esős és hűvös hétvégénk lesz

A hétvégén ismét csapadékosra fordul az idő: ónos eső, eső, de havazás is lehet. Emellett lehűlés várható, a kezdetben még 10 Celsius-fok körüli maximumok után a hét végén néhol már csak 1 fokig melegszik a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken hajnalban északkeleten átmenetileg ónos eső is lehet. Reggel még főként keleten, majd napközben északnyugat felől újabb hullámban várható – összességében sokfelé – eső. A legtöbb csapadék a déli megyékben valószínű. Emellett nagy területen erős, néhol viharos lehet a szél is, amely napközben veszít erejéből. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 1-7 fok között alakul, az északi, északkeleti határ közelében viszont az éjszaka első felében akár mínusz 3 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok általában 8-13 fok, de északkeleten csak 5-7 fok között alakulnak.

Helyenként szombaton is megerősödik a szél. Kezdetben még többfelé várható eső, zápor, a hegyekben havazás, havas eső, délután főként a Tiszántúlon eshet még. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5, napközben plusz 2-7 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap legfeljebb egy-egy hózápor lehet. A Dunántúlon időnként megerősödik a szél. Ezzel együtt viszont már több órára kisüthet a nap. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de a szélvédett, kevésbé felhős tájakon (jellemzően északkeleten és délnyugaton) kissé hidegebb is lehet. Napközben plusz 1-5 fokig melegszik a levegő – olvasható az előrejelzésben.