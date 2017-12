Gyalogos járőrök fogták el a motoros tolvajt

Rendőrjárőrök fogtak el egy férfit, aki ékszereket akart elvinni egy üzletből Békésen, ma éjjel. A rabló társát még keresik.

A járőrök arra figyeltek fel, hogy megszólalt az ékszerbolt riasztója, majd meglátták a motoros férfit is, akinél egy zsák votl. A rendőrök megakadályozták, hogy elinduljon, elfogták és a rendőrkapitányságra vitték- írja a police.hu.



A Békési Rendőrkapitányság lopás miatt rendelt el nyomozást.

A rendőrség felvételt is készített a helyszínről:

A rablónak egy társa is volt, aki még a rendőrök érkezése előtt elmenekült a helyszínről, őt most is keresik.