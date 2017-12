Több ezer nő szerelmes Havas Henrikbe Havas Henrik szerint

A Megyeihír nevű internetes újságnak adott úgymond exkluzív interjút a lebukott szexuális zaklató, Havas Henrik. Az interjú olyan, mint egy paródia. Csak azért kell komolyan venni, mert maga az ügy természetesen súlyos. A balliberális világ sztárja, aki egyúttal a Jobbik propagandistája, négy nőt zaklatott. Volt, akit fenyegetett, volt, akit fogdosott, volt, akit trágárságaival zaklatott, volt, akit csak azért nem erőszakolt meg, mert Havas olyan részeg volt.

Baukó Éva és Molnár Anikó vádjait azzal hárította el, hogy azóta sok rosszat írtak neki ismeretlen emberek a két nőről az interneten. Ez a védekezési taktika egyébként jellemző Havasra. Soha semmi konkrétum, mindig csak annyi, hogy emberek, ismeretlenek, nézők, olvasók. Görög Zita, akit egy tévéforgatáson fogdosott, Havas szerint csak szerepet játszott. Egy üzletasszony pedig a TV2 Tények című hírműsorában arról beszélt, hogy fogdosta, és csak azért nem tudta megerőszakolni, mert részeg volt, és azt is állította a tévésről, hogy a saját családjáról, így a feleségéről is ocsmányul beszélt. Az üzletasszony vádjait azzal magyarázza, hogy a nő csalódott. Vagyis, hogy reménytelenül volt bele szerelmes. Ja, és persze ő a politika áldozata. Mi másé is lenne, hiszen nyilvánvaló, hogy a kormány tehet arról, hogy nőket zaklatott.

Ez a gondolatmenet többször visszatér az interjúban. Azt állítja, hogy nagyon sok nőnek kellett nemet mondania, és szerinte "a hoppon maradt nők piszkosul tudnak gyűlölni". A sértett nőket, ha Havas sorba állítaná, szerinte a Pozsonyi úttól a Kálvin térig állnának. Azaz, Havas szerint több ezer nő volt bele reménytelenül szerelmes.

A beszélgetésben visszatérő elem, hogy ismeretlen emberek mennyire mellette állnak. Ismeretlenek hívják fel és szolidárisak. (Honnét tudják a hiú és öntelt tévés számát?) Egy író-olvasó találkozón (a Vona-propagandakönyvről van szó) állítása szerint legalább 80-an megtapsolták. Egy kisoroszi boltban egy kisoroszi ember is nagyon kedves volt vele. Ha mindez igaz is lenne (nyilván nem az), akkor is, mit bizonyítana? Persze, hogy semmit.

De hát Havas természetesen hazudik, mert milyen ismeretlen ember hívná fel. Viszont el kell ismerni, mert a nagyzoló "tanár úr" jelen esetben szerény is. Mert ismert emberek azért segítik. Ahogy több cikkben is foglalkoztunk vele, a balliberális oldal nem hajlandó elítélni bukott sztárját. Gyakorlatilag egy rossz szót sem szólnak hősükre.

Az interjú mulatságos része, amikor előre védekezik, és azon elmélkedik, hogy nyilván besúgónak, ügynöknek is fogják hívni, elő fogják hozni az ügynökvádat vele kapcsolatban. Biztos teljesen véletlenül. (Havas kacskaringós politikai előéletével két napja hosszan foglalkoztunk az Origón).

Kiderül végül az interjúból, hogy ígéretével szemben még mindig nem perelt be senkit, feltehetően mégsem ír könyvet a botrányról, és mérges az ügyet kirobbantó Index főszerkesztőjére, mert korábban Szegeden a tanítványa volt, méghozzá a legjobb. És ha jól értelmezzük Havas zavaros mondatait, akkor az ATV közölte vele, hogy nem egyszerűen felfüggeszti, hanem kirúgja. Mivel az ATV-vel kapcsolatban Havas folyamatosan összevissza beszélt, állandóan hazudott és állandóan le is bukott hazugságaival, tehát ezt az állítását is kontrollálni fogjuk.