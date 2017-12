A gyógyellátások közbeszerzéseinek gyorsabbá tételét szorgalmazzák a kórházak és a beszállítók képviselői, és remélik, hogy a szakállamtitkárságnál hamarosan felállhat a jogszabályi változtatásokat előkészítő munkacsoport - írja csütörtöki számában a Magyar Idők.

A kórházak és a beszállítók képviselői már szeptember végére elkészítették a javaslatokat, amelyek segítenének, hogy a jelenleginél gördülékenyebben és szabályszerűbben szerezhessék be a rendszeresen használt műszereket, eszközöket, vegyszereket, ugyanis továbbra sem biztosított minden feltétel ahhoz, hogy a törvények maximális betartásával szerezhessék be ezeket. Ez azért is problémás, mert az Állami Számvevőszék több intézmény átvilágítása során is a közbeszerzéseket találta az egyik neuralgikus pontnak - írja a lap.

A kórházak és az eszközbeszállítók már ez év elején jelezték, nem szándékosan nem tartják be a közbeszerzési szabályokat, hanem mert ellenkező esetben nem tudnák ellátni a betegeket. Sokszor előfordul, hogy az intézményeknek maguknak kell megvásárolniuk olyan tételeket, amelyeket elvileg az állami kórházfenntartónak kellene beszereznie.