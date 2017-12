Sárosdi Lilla férje: Havas Henrik egy állat

Schilling Árpád teljes mellszélességgel kiáll Havas Henrik áldozatai mellett. A rendező a Lokálnak elmondta, a szexuális zaklatás minden formáját elítéli, aki így bánik a nőkkel, annak a bíróságon a helye, ahogy szerinte Havasnak is. Schilling megdöbbentőnek tartja, milyen magyarázatokat találnak és hogyan védik Havast a kollégái.

Schilling Árpád felesége, Sárosdi Lilla volt az, aki először beszélt arról, hogy Marton László színházi rendező húsz évvel ezelőtt zaklatta, egy autóban akarta orális szexre kényszeríteni. Schilling most arra ösztönözné azokat a közismert nőket, akiket Havas Henrik zaklatott, hogy adjanak erőt a többieknek, és vigyék el az ügyet egészen a bíróságig.

Védje meg magát, ha tudja, mert ha már a munkáltatója, az ATV is felfüggeszti, akkor ők is azt érzik, hogy van igazság az elhangzott történetek mögött – mondta a Lokálnak Schilling.

Schilling egyébként úgy véli, Havas arroganciája nem felvett karakter, hanem ilyen a valódi arca.

Nekem a Havas, úgy ahogy van, sosem volt szimpatikus.

Ez az ember eleve arra építette a karrierjét, hogy egy bunkó, agresszív, arrogáns karaktert vesz föl. Ezek szerint ez nemcsak egy felvett, megjátszott dolog volt, ahogy azt korábban ő elmondta, hanem nagy valószínűséggel ő ilyen ember. Mindig is érződött, hogy egy állat. Ezt eddig azonban nagyon jól tolerálták a kollégái.

Ő az arroganciájával tudott valaki lenni, de én nem gondoltam őt soha komoly médiaszereplőnek. Mindig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy még bunkóbb tud lenni, mint a többiek, ez volt az egyetlen, amivel ki tudott tűnni. Semmi olyan dolgot nem tudott felmutatni, amit ő hozott volna felszínre riporterként" – fogalmazott Schilling, aki szívesen látná Havast a vádlottak padján.

Pereljék be Havast!

Én biztatnám ezeket a hölgyeket, hogy pereljék be Havast! Nyilvánvalóan, ha az ATV elengedte Havas kezét, akkor az már egy egyértelmű jelzés, hogy lehet, hogy ő lesz*rja, de mások nem sz*rják le – utalt arra, hogy Havas kezdetben csupán annyit reagált Baukó Éva vallomására, hogy „Sz*rok bele!".

Minden áldozatnak borzasztó nehéz kimondani, mi történt vele. Nehéz erről a nyilvánosság előtt beszélni, de ha a hölgyek közül valaki lenne annyira bátor, hogy bepereli, akkor pont ez tudna erőt adni a többi nőnek, aki hasonló helyzetben van. Ők sokat tehetnének ezért az ügyért, hiszen ismert emberek. Ha perre mehetnek, és van elég erejük, akkor jó lenne, ha beleállnának. Havast nem fogja senki sajnálni, senki nem fog érte könnyeket hullatni, erőt kell adni a többi nőnek" - tette hozzá a rendező, aki azt is megjegyezte: felesége, Sárosdi Lilla oldalán belelátott abba, hogy mennyi mocskolódás érhet egy nőt, akit a zaklatáson túl a társadalom egy része is megtépáz.

Elképesztő vélemények vannak az értelmiség soraiban is erről a témáról, és hihetetlennek tartom, hogy mennyien szőnyeg alá akarják söpörni. Pedig nem szabad! Megdöbbentő, milyen magyarázatokat találnak, és hogyan védik Havast a kollégái. Tényleg borzasztó, ezért mondom, hogy a per az, amitől besz*rna még Havas is! - zárta gondolatait Schilling.

Schilling egyébként az első a balliberális oldalon eddig, aki Marton László zaklatási ügyében elmondta a véleményét, és most Havas Henrikről is nyilatkozott. A többiek mélyen hallgatnak.