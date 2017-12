Újabb videós üzenetet tett közzé a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli útjával összefüggésben. Reggel még a budapesti repülőtérről jelentkezett, ezúttal már Brüsszelből.

Mint mondta, túl van az első megbeszéléseken. Ezen is azt képviselte, hogy kulcsfontosságú a biztonságunk, a gyerekeink jövője miatt, hogy Magyarország megvédje Európa szárazföldi határait. Olaszország pedig a tengerit. Ezen múlik a közbiztonság, a gyerekeink terrormentes élete. A Visegrádi Négyek úgy döntöttek most: jelentős pénzügyi és egyéb támogatást adnak azért Olaszországnak, hogy meg tudja védeni a tengeri határokat, így Európát és Magyarországot is.

Az első menet végén jól állunk, pontozásos győzelem néz ki ezen a napon. Ezekről is fogom önöket tájékoztatni" - mondta Orbán Viktor.

EU-V4-Olaszország-migráció

Illegális bevándorlás - Juncker: a V4-ek felajánlása szolidaritásuk bizonyítéka

Szolidárisak a visegrádi országok

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön, a visegrádi országok vezetőivel közösen tartott brüsszeli megbeszélést követően kijelentette: az uniós határvédelem erősítését szolgáló, jelentős összegű felajánlás bizonyíték arra, hogy a visegrádi négyek szolidaritást mutatnak, és kiállnak Olaszország és más országok mellett. A bizottság elnöke az uniós állam- illetve kormányfők kétnapos csúcstalálkozóját megelőzően tartott V4-es találkozó után adott nyilatkozatában aláhúzta, tovább kívánja erősíteni a visegrádi országokkal való együttműködést megbeszéléseken és egyeztetéseken keresztül, az esetleges félreértések tisztázása és elkerülése érekében.

Mint elmondta, Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel folytatott tárgyaláson az Európai Bizottság és a V4-ek megerősítették közös elhatározásukat, hogy együttesen kezelik a migráció okozta közös kihívásokat.



Az uniós bizottság tájékoztatása szerint az októberi uniós csúcson minden tagállam egyetértett abban, hogy nagyobb mértékben járul hozzá az Afrikának nyújtandó támogatási alap hiányának megszüntetéséhez. Csütörtöki felajánlásukkal a visegrádi országok teljesítették kötelezettségvállalásukat, amely egyértelmű szolidaritást és elkötelezettséget jelent az unió határain kívüli fellépéseinek támogatása és a bevándorlás kiváltó okainak kezelésére terén - húzták alá.

A nyilatkozat szerint arról határoztak a visegrádi országok vezetői, hogy az európai uniós és más, kétoldalú támogatási programokhoz nyújtott hozzájárulásaikon kívül 35 millió euró (11 milliárd forint) felajánlásával támogatnak egy, az olasz kormány által vezetett és az Európai Bizottság együttműködésével létrejövő, a líbiai határok védelmét célzó kezdeményezést.