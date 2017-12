Kínos érdektelenségbe fulladt a Jobbik-tüntetés

Kínos, már-már nevetséges érdektelenségbe fulladt a Jobbik agyonreklámozott fáklyás tüntetése. Hiába hirdette rengeteg cikkben az eseményt a Jobbik pártmédiája, Index-cikkektől a Kálmán Olgáig. A tüntetés csak néhány százan vannak.

Kedvetlenül, monotonon olvasták beszédeiket a szónokok, Kovács Tamás vívótól Nyikos László jobbikos politikusig, és az Állami Számvevőszék egykori alelnökéig, akiből annak idején a szocialisták elnöket akart csinálni.

A szónokok is szégyellték, hogy nincsenek tüntetők. Még az egészen kicsi színpad előtt is meglehetősen szellősen állnak az emberek. Még a legjóindulatúbb becslés szerint is párszázan vannak a tüntetésen, még a leginkább érintett Jobbik-Simicska-Index sem mer ezernél többet írni. Ennyi embert érdekelnek a Jobbik sirámai.

Ráadásul, az LMP, a Momentum és az Együtt is utcára hívta híveit. Ennyit sikerült Hadházy Ákosnak, F. Győr Andrásnak és a fütyülős Juhász Péternek tüntetésre összetrombitálni.

Az embereket tényleg nem lehet becsapni. Miközben 2,3 millióan válaszolnak a nemzeti konzultáció kérdéseire, miközben látják, hogy a miniszterelnökük éppen Brüsszelben harcol a magyar érdekekért, pontosan tudják, hogy nevetséges tüntetni egy csalássorozat miatt. Az Állami Számvevőszék kivizsgálta a Jobbik törvénytelenségét, kiderültek Simicska Lajos trükkjei. Ennyi történt. Emiatt tényleg nehéz utcára vinni embereket. Nem is sikerült.