Újabb hatalmas segítség az autista gyerekeknek

Az Út a Mosolyért Alapítvány idén már második alkalommal szervez adománygyűjtést autista gyerekeknek. Most az Autizmus Alapítvány Általános Iskola támogatása a cél, hogy az intézmény korszerűsítésével a diákok speciális fejlesztése megfelelő körülmények között valósulhasson meg. Az Út a Mosolyért Alapítvány kezdeményezését Havasi Balázs egy különleges meglepetés produkcióval támogatta a Havasi Symphonic Aréna Show alatt, amellyel tízezreknek mutatta meg, hogy miért fontos megérteni, elfogadni és segíteni az autista gyermekeket.

Az Út a Mosolyért Alapítvány már eddig is sokat tett az autista gyerekekért, hiszen egy 7 éves terv is a megvalósulás útján van, kifejezetten az autizmussal élő gyermekek ellátásra szakosodott osztályt hoznak létre a Heim Pál Gyermekkórházban. Az osztályon az autista gyermekek ellátásához szükséges speciális ismeretekkel felvértezett személyzet várja majd a betegeket. Az autizmussal élők érzékenyebbek lehetnek a környezeti ingerekre, másként reagálnak a kórházi körülményekre, különösen fontos tehát a szakszerű, felkészült kezelés. Ezeknek az igényeknek szeretnének megfelelni a kórházban. A tervek szerint az országban egyedülálló osztály know-how-ját a jövőben a többi kórház számára is elérhetővé teszik majd. Az Autizmus Alapítvány Általános Iskola a jövőben szorosan együttműködne a Heim Pál Gyermekkórházzal.

Nagyjából egy 6-7 éve a levegőben lévő elképzelés és terv az, hogy létrehozzanak egy ilyen szolgáltatást is, ahol kifejezetten az autista gyerekekkel tudnak dolgozni. Most az a cél, hogy a Heim Pál Gyermekkórházzal együttműködve azokat a módszertani megfontolásokat is beépítsük a projektbe, amelyek segítik az új kórházi osztály akadálymentesítését, gördülékennyé teszik a kommunikációt - mondja az Autizmusért Alapítvány Általános Iskoláját vezető Őszi Tamásné. Az intézmény 1989 óta működik, az autizmussal élő tanulók számára fejlesztenek ki speciális oktatási módszereket és tananyagot. Az iskola egyik legfontosabb célja, hogy a szakemberképzés gyakorlati hátteréül szolgáljon. Az intézményben ellátott tanulók létszáma a kezdetektől kb. 20 fő. Őszi Tamásné felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan kisgyerekek, akik nem beszélnek, vagy nem tudják értelmezni a körülöttük zajló eseményeket, megijednek az újdonságoktól. Ezért aztán különösen speciális helyzetben van az a család, amelynek az autizmussal érintett kisgyermeke kórházba kerül.

Bár a többségi társadalomban egyre többen képesek a megértésre és az elfogadásra, bővül a felnőttek és a gyermekek ismeretanyaga az autizmusról, azért sok teendő van még. Például az ellátórendszer fejlesztésében" - magyarázza dr. Balázs Anna, az Autizmus Alapítvány főigazgatója. Az alapítvány szakmai támogatásával alakítják ki a Heim Pál Gyermekkórház új osztályát. A szakember szerint már Magyarországon is elérhető olyan ún. finom diagnosztika, amely bárhol a világon megállná a helyét, fejlődik tehát ez a terület. Ugyanakkor "továbbra is fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az autizmus nagyon változatos spektrumon mozog. Nem lehet egy kalap alá venni mindenkit, akit ez érint. Fontos, hogy ne sztereotíp elképzelések éljenek a fejekben ezzel kapcsolatban, hanem egy korrekt, megértő társadalmunk legyen.

Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója úgy véli, hogy "a társadalmi tűrőképesség, mint oly sok más esetben, itt is változó. Mi azonban azért kezdtünk most ebbe a fejlesztésbe, mert az autista gyermekek számára az egészségügyi ellátás ugyanolyan hatékony kell, hogy legyen, mint bárkinek. Ehhez pedig szükség van arra, hogy az ellátás és az abban részt vevők autizmusspecifikus ismeretekkel gazdagodjanak. Mi tehát nem az autizmussal foglalkozunk, hanem azokkal a gyermekegészségügyi problémákkal, amelyek minden gyermeket érinthetnek. Hiszen ahogyan a gyerekek általában, úgy az autista gyermekek is tudnak betegek lenni. Az ő kelezésükhöz, gyógyításukhoz, ellátásukhoz azonban rendelkeznünk kell bővebb ismeretekkel is. Így fogjuk tudni a problémáikat megfelelően kezelni és továbbsegíteni őket az egészséges élet útján."

Hogy mire van szükség ahhoz, hogy átlagemberként elfogadhassuk a közöttünk élő autistákat? "Én azt gondolom, hogy jó embernek kell lenni" - mondja a Heim Pál Gyermekkórház igazgatónője. Dr. Nagy Anikó szerint el kell fogadni azt, hogy mi emberek nagyon különbözőek vagyunk. Ugyanakkor szükség van konkrét ismeretekre is. Az ugyanis nem elég, hogy szeretjük az embereket. Sajnos nem lehet minden problémát ezzel a romantikus fordulattal kezelni. Az elfogadás mellett legalább alapjaiban tudnunk kell azt, hogy mi az autizmus. Ez egy sajátos fejődési útvonal. Jelenleg két véglet között ingadozik a társadalmi megítélés. Vagy úgy könyvelik el az autista közösségeket, hogy mind elmebetegek és úgy is kell kezelni őket, vagy ott a másik véglet, amely szerint csupa-csupa zseniről van szó, elképesztően magas intelligenciával. Ezek nagyon hibás megközelítések, hiszen nincsenek homogén csoportok." A jövőbeli tervek szerint a Heim Pál Gyermekkórház új osztályán összegyűlt know-howt igény esetén más kórházaknak is átadják majd azért, hogy "ne kelljen mindent a nulláról kitalálni. Hiszen, ha már van egy működő ellátás, akkor annak a tapasztalataiból sokkal könnyebb máshol is egy ilyet kialakítani."

Rendkívüli ismeretanyag szükséges tehát az autizmussal élő gyermekek megfelelő ellátásához, ezért fontos egy ismeretekkel felvértezett osztály. Ennek létrehozásában segített az Út a Mosolyért Alapítvány. "Megkerestek minket, hogy nagyon szívesen támogatnák ezt a régi-régi elképzelésünket és pénzt gyűjtenének arra, hogy ki tudjuk alakítani az ellátóegységet" - idézi fel dr. Balázs Anna az együttműködés kezdetét. "Ennek eredménye, hogy lesz végre négy ágy egy osztályon, ahová akár szülővel együtt fel tudjuk venni ezeket a gyermekeket és ahol szakképzett emberek fogják ellátni őket."

Szijjártó-Nagy Szilvia, az Út a Mosolyért Alapítvány elnöke édesanyaként különösen fontosnak tartja azt, hogy a társadalom tagjai közül minél többen tudatosan és felelősen viszonyuljunk egymáshoz - így az autizmussal élőkhöz is. Ezért a gyerekeimet és arra nevelem, hogy segítsünk, ahol csak tudunk. A baráti körünkben is van egy autista kisfiú, úgyhogy pontosan látom azokat a nehézségeket, amelyeken keresztül kell menniük. Egy autista kisgyermek másként dolgozza fel az őt ért ingereket, mint a társai. Ha kiszakítjuk őket a környezetükből, akkor máshogyan reagálnak. Pontosan ezért tartottuk fontosnak mi is egy ilyen speciális vizsgálóközpont és osztály felállítását."

Az alapítvány idén már második alkalommal szervezett gyűjtést autista gyermekeknek, ezúttal Havasi Balázs Symphonic Aréna Show mindkét napja alatt az Adománygyűjtő Pontokon. Havasi ráadásul egy meglepetés produkcóval is támogatta a kezdeményezést: a koncert alatt a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola gyermekkórusának tagjai, Balázs Árpád zeneművét, a Bodzavirág című dalt egy meglepetés flash mob keretében adták elő. Ezzel szerették volna szimbolizálni azt, hogy mennyire fontos tízezrek összefogása egy jó ügy érdekében.

Az alapítvány elnöke szerint sem elég csupán egy ilyen speciális osztály létrejötte, továbbra is hangsúlyos az, hogy az átlagember is érzékenyebb legyen az ilyen kihívással élők problémáira. "Ezért indítottuk a Megérteni. Elfogadni. Segíteni. kampányunkat is. Szeretnénk, hogy minél szélesebb körben megismertessük az autizmust. Sokan nem tudják, amikor találkoznak egy ilyen kisgyerekkel a buszon, vagy egy váróban, hogyan viselkedjenek, hiszen nem tudják, hogy az autista gyerekek másként élik meg az ingereket. Fontos az, hogy a témában közvetlenül nem érintettek is megérthessék és elfogadhassák ezeket a kisgyerekeket."

Az alapítvány céljait és munkáját nem csak a helyszínen lehetett támogatni. Akár csak pár száz forintos felajánlásokat is fogadnak az Út a Mosolyért Alapítvány banszámlaszámára. További részletek a lehetséges támogatási formákról itt talál.