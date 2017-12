Teljes a csőd a Magyar Nemzetnél: mindenki menekül

Teljes az anyagi csőd a Magyar Nemzetnél, a legfrissebb hírek szerint a lapigazgató és több újságíró is felmondott. Simicska Lajos lapjánál csak a legbizalmasabb emberei maradnak, a többieknek úgy tűnik már túlságosan sok a Jobbik- és Havas Henrik-propaganda. A Simicska-médiabirodalom csak idén több mint hárommilliárd forintos veszteséget termelt, és ezért a trágár és alpári üzletember maga is menekülne, szeretné minél hamarabb eladni a portfólióját.

Többen is távoztak a Simicska Lajos tulajdonolta Magyar Nemzettől - írja a Kreatív. November közepén nevezték ki Schlecht Csabát, a Lánchíd Rádió főszerkesztőjét a Magyar Nemzet élére, D. Horváth Gábort váltotta a poszton. Ezzel egy időben Faragó Csaba, az ÁPV Zrt. és az MVM Zrt. korábbi vezetője társügyvezető lett a Nemzet Lap- és Könyvkiadóban, ő Simicska Lajos fia, Simicska Ádám helyét vette át.

A személycserék után Szerető Szabolcs és Tóth Szabolcs Töhötöm lemondtak főszerkesztő-helyettesi pozíciójukról. Tóth helyére György Zsombor állt be, Szerető Szabolcs helyére pedig a balliberális Gazda Albert, a Vélemény rovat vezetője fog beülni. A váltás környékén Györfi Áron lapigazgató is távozott a kiadótól. Decemberben pedig, mint most kiderült még négyen elmentek a laptól.

Senki nem veszi a Magyar Nemzetet

A távozások egyértelmű következményei annak, hogy csődközeli helyzetben van a Magyar Nemzet, az újságírók menekülnek. Mint arról korábban beszámoltunk, a novemberi átszervezés mögött egyértelműen az állhat, hogy milliárdos anyagi veszteségeket okoz Simicskának a médiabirodalma fenntartása, ezért lépnie kellett, mivel gyakorlatilag csődközeli helyzet alakult ki. A milliárdos veszteséggel küzdő médiabirodalom a túlélésért küzd. A trágár és alpári üzletember persze folyamatosan árulja a médiabirodalmát.

Ez nem is csoda: a Jobbik propagandamédiájává züllesztett Magyar Nemzet példányszáma mostanra a 2014-es 35 ezerről 14 ezerre esett. A Lánchíd Rádió hallgatottsága és a Hír TV nézettsége is soha nem látott gödörben van. Az átalakításokban Simicska leghűségesebb emberei kerültek pozícióba, akik a Jobbikkal is nagyon jó viszonyt ápolnak.

A csődközeli helyzetet támasztja alá az a nyilatkozat is, amit az egyik távozó újságíró mondott a 24.hu-nak. Úgy fogalmazott, "Simicskának a lap egyre kevésbé üzlet, hanem csak eszköz. Szerintem jelzésértékű, hogy a múlt héten öten mondtunk fel."

Három milliárd forintos hiány

Simicska médiumai óriási, többmilliárdos veszteséggel működnek. Az idei finanszírozási hiány eléri a 3 milliárd forintot. A Hír TV, a Lánchíd Rádió, az Index és a Magyar Nemzet szinte biztos, hogy a választások után már nem Simicskáé lesz.

Mint azt elsőként az Origo írta meg, Simicska unokaöccsén és ügyvédjén, Nagy Ajtony Csabán keresztül egy amerikai közvetítővel tárgyalt teljes médiabirodalma eladásáról. Simicska Lajos ismerősei körében már egy ideje azt mondogatja: lehetetlen nyerni, ráadásul Vona Gáborban sem bízik annyira, mint korábban, és minden bizonnyal ő maga is Amerikába készül távozni.

Ezzel párhuzamosan az Index-ben is változások történtek. Nyilvánvalóan rájuk is a teljes Jobbik-szolgálat vár. Az alapvetően baloldali elkötelezettségű egykori Napló-riporter és a Gyurcsány-kormány alatt köztévé-vezető Pusztay András ugyanis távozott, helyette a Port.hu kevésbé finnyás vezetője érkezett.