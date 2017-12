Felgyorsult a Soros-terv végrehajtása Brüsszelben

A legutóbbi nemzeti konzultáció alatt felgyorsult a Soros-terv végrehajtása, ezt bizonyítja, hogy az Európai Parlament egyre nyíltabban képviseli bevándorláspárti és a felülről nyitott kvótarendszer melletti álláspontját - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő az M1 aktuális csatornán. A múlt heti uniós csúcson óriási vita alakult ki a bevándorlás kérdéséről, de egyelőre nem jutottak dűlőre a tagállamok egymás között, a küzdelem márciusban folytatódik. Orbán Viktor miniszterelnök a csúcs után azt mondta, továbbra is sokan vannak - nagyok és erősek - azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani.

Kovács Zoltán az M1-en azt mondta, nagy erők mozognak az Európai Unió intézményeiben annak érdekében, hogy Magyarországot eltiporják, illetve rávegyék meggyőződésének feladására.

A magyar álláspont azonban kikezdhetetlen és megkérdőjelezhetetlen, ezért a kormány komoly harcokra számít - jelentette ki a szóvivő.

Egyértelmű mandátum

Kovács Zoltán korábban arról beszélt, hogy az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi (LIBE) bizottsága után az EP is egyértelmű mandátumot adott a kötelező betelepítési kvótáról szóló tárgyalások megkezdésére. Azokat az országokat pedig - köztük Magyarországot -, amelyek nem akarnak ebben részt venni, látványosan pellengérre állítják, megpróbálják megbüntetni - fűzte hozzá.

Megjegyezte: az Európai Unió intézményei és a nyugat-európai országok jelentős része erőltetik a kötelező kvótás megoldást. "Arra számítunk, hogy (...) januártól újult erővel lángol fel majd az a szándék, kísérlet, hogy a kötelező kvótákat ránk erőltessék" - mondta Kovács Zoltán.

Tusk kimondta, majd megtámadták

Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt heti uniós csúcs előtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke kimondta hogy a kötelező kvóták nem jelentenek megoldást a migrációs kihívásokra. Akkor az is kiderült, hogy a bevándorláspárti politikusok ezzel nem értenek egyet, élesen támadták Tuskot, és közölték, csak a kötelező, minden tagállamra érvényes kvótákban, vagyis a Soros-tervben hisznek.

Sokakkal egyetemben ebbe a csoportba tartozik Angela Merkel német kancellár, az olasz és a holland kormányfő, Avramopulosz migrációs biztos, Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetője, Cecilia Wikström, az EP migrációs jelentéstevője, Ska Keller, az EP zöldpárti frakcióvezetője. Őket támogatják az EP magyar baloldali képviselői is.

Uniós szinten a mostani tervek között az is szerepel, hogy a visegrádi négyeket meg kell kerülni ebben a kérdésben,és jövő tavasszal egyszerű többségi döntést kell hozni a kvótákról. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia ugyanakkor a mostani EU-csúcson is bebizonyította, hogy képesek egységesen fellépni, amit bizonyít az a 36 millió eurós felajánlás Olaszországnak, amit az ország védelmére adnának a visegrádi négyek.

Orbán Viktor: Márciusban folytatódik a küzdelem

Az uniós tagországok állam, illetve kormányfőinek múlt pénteken zárult kétnapos csúcstalálkozóját követően Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett video-üzenetében közölte, "a jó hír, hogy egyetértettünk a migráció úgynevezett külső kérdéseiben: határvédelem és a migránsok megállítása a határon kívül. A rosszabb hír az, hogy továbbra sem értünk egyet a betelepítések és a bevándorlás kérdésében.

Továbbra is sokan vannak - nagyok és erősek - azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani. A vita nem fejeződött be, márciusban folytatódik a küzdelem a bevándorlás kérdése körül" - mondta. Orbán Viktor - aki szavai szerint brüsszeli tárgyalásaira magával vitte azoknak az embereknek a véleményét, akik a nemzeti konzultáción elutasították a Soros-tervet - kijelentette, azon múlik személyes, nemzeti, családi biztonságunk, gyermekeik jövője, közbiztonsága és terrormentes élete, hogy sikerül-e a magyaroknak a szárazföldön, az olaszoknak a tengeren megvédeni Európa külső határait.

„Megakadályoztuk, hogy olyan eredmények szülessenek az uniós csúcstalálkozón, amelyek következményeként idegeneket telepítettek volna bevándorlóként Magyarországra. Ahhoz, hogy ez sikerült, sokmillió magyar ember egybehangzó akarata kellett” - fogalmazott.

Újabb össztűz

Az uniós csúccsal kapcsolatban a Fidesz azt közölte: „nincs kétségünk afelől, hogy a Soros-birodalom különböző képviselői és a brüsszeli bevándorláspárti politikusok újabb össztűz alá fogják venni Magyarországot azzal a kifejezett céllal, hogy elmozdítsák az útból az Orbán-kormányt” - fejtette ki, hozzátéve, a kabinet azonban ellenáll a nyomásnak.