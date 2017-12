Szívesen adakozunk, ha szent a cél

Ünnepekkor, katasztrófahelyzeteknél vagy nehéz sorsú személyek, önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családok támogatása céljából adakoznak leginkább az emberek - írja a csütörtöki Magyar Idők a lap által megkérdezett jótékonysági szervezetek válaszait idézve.

Többen hangsúlyozták, hogy az adventi időszak ezek közül is kiemelkedik, de azt egyértelművé tették, hogy a segítségre egész évben szükség van, így a karácsony előtt gyűjtött pénz egy részét átcsoportosítják későbbre.

A lap az Ökumenikus Segélyszervezetet, a Katolikus Karitászt, a Magyar Református Szeretetszolgálatot (MRSZ) és a Magyar Vöröskeresztet kérdezte a jótékonykodók szokásairól.

A karitatív szervezetek tapasztalatai vegyesek, egyesek arról számoltak be, hogy inkább magánszemélyek tesznek felajánlásokat, mások arról tájékoztatták a lapot, hogy a cégek is szívesen támogatnak programokat.

A többség úgy véli, hogy a leghatékonyabb segítségnyújtás a pénzadományokkal lehetséges, a kiszámíthatóság miatt különösen megbecsülik azokat, akik folyamatosan adakoznak. De természetesen tárgyi felajánlásokat is fogadnak.

Minden szervezet kiemelte, hogy az egyes akcióknál óriási a média szerepe, és nemcsak a kampányok népszerűsítésével, hanem az adományok felhasználásának bemutatásával is. A sajtó ezzel hitelesíteni tudja az elvégzett munkát, ami azért is fontos, mert így az emberek legközelebb is szívesen adakoznak. A jótékonykodók számára nagyon fontos, hogy lássák, az akciók során adományaik jó kezekbe jutottak el - olvasható a lapban.