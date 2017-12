Péntek este hosszabb cikkben megírtuk, hogy a 70 éves humorista, Nagy Bandó András hogy szorul ki a vidéki haknijairól borzalmas színvonalú műsorai és botrányai miatt. Azóta jelentkezett egy volt szállodai vezető, és megdöbbentő részleteket mesélt a humoristáról.

A neve elhallgatását kérő szállodai vezető egy hajdúszoboszlói hotelben dolgozott. Ott haknizott Nagy Bandó András. Természetesen nem egy színházi előadásra kell gondolni, hanem hogy egy étteremben, asztalok mellett vicceskedett a humorista. Mindez nem is most történt, hanem 8 évvel ezelőtt. Azaz, már akkor sem tudott magán uralkodni, és akkor is - ahogy eufémizmussal szokták hívni - alkoholproblémákkal küzdött.

A produkciója közben egy vendég mondott valamit, de természetesen nem sértő dolgot. És még egyszer: nem egy Shakespeare-tragédia nagymonológja közben kiabált fel valaki a Hamletet játszó színésznek a Nemzeti Színház színpadán, hanem egy jókedvű kabaréesten, a közönséggel jó esetben interaktív kapcsolatban levő humoristának. Nagy Bandó András ezt azonban nem tűrte, és általános megdöbbenésre, mocskos szavakat használva üvöltözni kezdett a vendéggel. A nyári vacsorán - az egykori vezető hoteldolgozó szerint - Nagy Bandó "beleállt a vendégbe, mert nem tetszett neki". Trágárul üvöltözött.

A részeg humoristát a műsor után a hotel igazgatója felszólította, hogy hagyja el a szállodát, nem is aludhatott ott, érthetően kitiltotta a randalírozó férfit.

Nagy Bandónak ez nagyon nem tetszett, az igazgatóval is indulatosan viselkedett, veszekedett. "Vacsoraidő volt, sansoszan részeg volt a művész úr. Részegen kötött bele az egyik vendégbe" - mondta informátorunk, a korábban ott dolgozó egyik vezető.

Másnap a vendégek szóvá tették, hogy nem ezért fizettek, hanem azért, hogy jól érezzék magukat. Keserű szájízzel mentek haza, ilyen botrányra, ilyen részeg cirkuszra nem számítottak.

Tegnap arról is írtunk, hogy a több köztörvényes ügyben erősen érintett humoristát - gondoljunk az újságíró megverésére vagy pilótajátékügyére - több helyről is kitiltották, és nem kérnek a haknijaiból.