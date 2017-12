Ma estig lehet segíteni az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontjánál

Ma este zárja be ablakait az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontja a budapesti Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén, ahol idén november 24-től várták a pénzfelajánlásokat. Akinek az év végi rohanásban nem jutott ideje az adakozásra, de szívesen segítene, az az ünnepek alatt is, egészen december 31-ig hívhatja a Segélyszervezet 1353-as adományvonalát. Ezzel a néhány másodpercet igénybe vevő mozdulatsorral 250 forintot lehet adományozni. A szervezők számításai szerint az adományok összege meg fogja haladni a 2 millió forintot.

December 23-án este zárja be ablakait az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontja a budapesti Adventi Ünnep a Bazilikánál rendezvénysorozat helyszínén, ahol idén november 24-től várták a pénzfelajánlásokat. Amellett, hogy lehetőség nyílt megismerkedni a segélyszervezet munkájával, az adományponton található látványsütödében önkéntesek folyamatosan mézeskalácsszíveket készítettek, hogy ezzel köszönjék meg az adományponton felajánlott pénzadományokat. A sütöde mellett adományboltot is működtettek az ökumenikusok, ahol a szervezet intézményeiben készült kézműves termékek megvásárlásával lehet adományozni. Aki bakkártyával fizetett, annak azt is felkínálta a Hellopay rendszer, hogy a vásárlás értékének 5-10-15 vagy 20 százalékát egy mozdulattal hozzá tudja adni a végösszeghez, mely adománnyal az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatta. Nemcsak az adományponton, hanem a vásár egész területén lehetett csatlakozni az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez.

A gyűjtés 'ÉTELT az éhezőknek, OTTHONT az otthontalanoknak, ESÉLYT az esélyteleneknek!' jelmondata azt hangsúlyozza: ez az ünnepi összefogás nem egy egyszeri ajándékozásról szól.Azért gyűjt a Segélyszervezet, hogy egész évben segíteni tudja a nélkülözőket, kitörési pontokat tudjon kínálni a szegénységből. Az Ökumenikus Segélyszervezet évente családok tízezreinek nyújt kézzelfogható segítséget élelmiszer, ruha vagy éppen tanszerek formájában, átmeneti otthonainkban családok százainak biztosít lakhatást és átfogó támogatást a továbblépéshez.

Becslések szerint az adományok összege meg fogja közelíteni a 2 millió forintot, ami nagyban köszönhető a helyszínen létrehozott, látogatókat vonzó sütödének.

A négy héten át nyitva tartó házikóban 318 önkéntes 967 órán át segítette a szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtést, a mézeskalács sütödében pedig mintegy 20.000 db mézeskalácsszív készült. Jelentős volt a szervezet ünnepi segélyakcióiba bekapcsolódó önkéntesek száma is: a szintén ma záruló fővárosi ételosztásba további 94 fő összesen 422 órát szánt arra, hogy az adventi időszakban személyesen is részt vegyen a rászorulók megsegítésében.

Hogyan lehet csatlakozni?

Akinek az év végi rohanásban nem jutott ideje erre, de szívesen segítene, az az ünnepek alatt is, egészen december 31-ig hívhatja a Segélyszervezet 1353-as adományvonalát. Ezzel a néhány másodpercet igénybe vevő mozdulatsorral 250 forintot lehet adományozni.