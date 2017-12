Puskás Imre: A világ egyik legbiztonságosabb országa Magyarország

Puskás Imre, a Fidesz szóvivője beszélt Magyarország sikereiről, azokról a kihívásokról, amelyek az ország és az Európai Unió előtt állnak, de szóba került még a visegrádi országok szerepe is.

Ha azt kellene összefoglalni, hogy mi jellemzi Magyarország 2017-es viszonyait, akkor azt mondhatjuk, Magyarország egy biztonságos ország, de azt is mondhatom, biztonságosabb a családok, az emberek számára, mint volt korábban - mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője a HETI TV Pirkadat című műsorában. Szólt arról is, hogy biztonság alatt elsőként fizikai biztonságot értünk, amikor azt érezzük, nem fenyeget minket valamiféle veszély, ebben a tekintetben is látjuk a statisztikákat, amelyek szerint a világ egyik legbiztonságosabb országa ma Magyarország. Azt remélem, mi, akik itt élünk, ezt a bőrünkön is így érezzük.

Puskás szerint ám amikor biztonságról beszélnek, akkor a biztonságérzetnek nem csak ez az egy összetevője van, az is kérdés, hogy egzisztenciálisan milyen biztonságban vannak az emberek, a családok. Fontos, hogy az emberek érezzék, a munkájuk biztonságban van, ha munkát keresnek, akkor hamarosan találnak maguknak, az a jövedelem, amiből gazdálkodniuk kell, az lehetőleg évről évre több legyen és ha ezt a biztonságot nézzük, akkor úgyszintén kimondhatjuk, ma Magyarország egy biztonságosabb ország az emberek, a családok számára - tette hozzá.

Látjuk, a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, mint most, csak 2010-hez képest 736 ezerrel több ember dolgozik, de nézhetjük azt is, hogy a tényleges reáljövedelmek a tavalyi évhez képest is több mint 10 %-al nőttek. Ez is alátámasztja azt a gondolatot, mely szerint az emberek egzisztenciálisan is nagyobb biztonságban érzik magukat, mint korábban - mondta a Fidesz szóvivője.

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.