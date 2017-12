Gyurcsány kampánya embertelen, gyűlölködő és ostoba

Mint arról beszámoltunk, Bencsik András népszavazási kérdést nyújtott be annak kapcsán, hogy Gyurcsány Ferenc ne szavazhasson. A Demokrata főszerkesztője azt mondta az Origónak, hogy a bukott szocialista miniszterelnök, jelenlegi DK-elnök a határon túli magyarok szavazati jogának visszavonására vonatkozó embertelen és gyűlöletkeltő kampánya adta az ötletet. A kezdeményezést fricskának szánja, nem számít arra, hogy átengedi a választási bizottság, ahogy arra sem, hogy Gyurcsány Ferenc elszégyelli magát.

Görbe tükröt szeretne tartani Gyurcsány Ferenc elé, hogy láthatóvá váljon Gyurcsány határon túli magyarok ellen folytatott kampányának a képtelensége - így reagált Bencsik András az Origónak, amikor a frissen (december 21-én) befogadott népszavazási kezdeményezéséről kérdeztük. Mint ismert, a Demokrata hetilap főszerkesztője az alábbi kérdést nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB):

Egyetért-e Ön azzal, hogy ne szavazhasson az, aki Magyarország miniszterelnökeként a magyar állampolgárokat megverette, a határon túli magyarok ellen buzdított, és nem viselte ennek következményét?

Bencsik András a közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy a kezdeményezéssel Gyurcsány Ferenc és a DK októberi, egészen alávaló akciójára kívánt reagálni, amely arról szólt, hogy vonják meg a határon túl élő magyarságtól a szavazati jogot.

A főszerkesztő érdeklődésünkre elmondta, hogy embertelennek, gyűlölködőnek és ostobának tartja a volt szocialista kormányfő kampányát, és arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ez nem járható út. "Ez egy fricska a részemről, én nem kirekeszteni, csak kifigurázni akarom Gyurcsány Ferencet. Ugyanis az ő logikája alapján holnap előállhatna valaki azzal is, hogy minden baloldali érzelmű választót is zárjunk ki" - mutatott rá. Ugyanakkor jelezte, hogy bízik a józan észben, és reméli, hogy végül elutasítják majd a beadványát, hiszen alkotmányellenes volna bárkitől megtagadni, hogy választhasson. Megjegyezte, hogy Gyurcsány éppen ezért nem is élt a népszavazás lehetőségével, csupán politikai hadjáratot folytat.

Bencsik arra is kitért, hogy Gyurcsány fóbiája a határon túli magyarokkal szemben nem új keletű, hiszen már a kettős állampolgárság megadásáról szóló népszavazás idején, 2004-ben is azzal riogatott a szocialista tömb, hogy Magyarországot 23 millió román fogja elárasztani. "Vagyis ez a gondolat egyáltalán nem új a részükről, és nem árt szembesíteni őket azzal, hogy milyen kisstílű alakok. Erre találtam ki a mostani kezdeményezést" - magyarázta.

A Demokrata főszerkesztőjének ötletét többen támogatták - 30 aláírás eleve kellett ahhoz, hogy érvényesen be lehessen nyújtani a kérdést - és azt tapasztalta, hogy sokan szimpatizálnak a lépésével. Nem számít arra, hogy Gyurcsány Ferenc érdemben reagálna a kezdeményezésre, bár reméli, hogy a DK vezetője legalább elszégyelli magát. "Ebben valószínűleg csalódni fogok, de engem a legkevésbé Gyurcsány Ferenc érdekel. Azt akarom elérni, hogy ezekre az alattomos akciókra fény derüljön. Én most visszalőttem" - jegyezte meg.

Hozzátette, hogy a DK politikájával az a legnagyobb probléma, hogy a nemzet széthúzására játszik az összefogás helyett. Pedig szerinte az a nemzet, amely összefog, nagy feladatok elvégzésére is képes, amelyik viszont széthúz, az erőtlenné válik.