A migrációs szakértő szerint messze még a gondok megoldása

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az M1 aktuális csatornán mondta el: bár a 2015-16-ban hatalmas vitát kiváltó döntés-előkészítések után az idei év nyugodtabb légkört hozott, még messze van a megoldás a menekültügyi rendszerrel kapcsolatban.

Gálik Zoltán az M1 aktuális csatornán vasárnap azt mondta: kérdés, hogy létrehoz-e az Európai Unió egy új menekültügyi rendszert, amelyet 2015 óta szeretne; a dublini rendszer reformja késlekedik. Gálik Zoltán arról is szólt, hogy ennek a rendszernek része lenne egy "vészhelyzeti mechanizmus" is, amelyről jelenleg is politikai viták vannak.

A tagállamok álláspontjai között éles határvonalak húzódnak ebben a kérdésben

- fogalmazott Gálik Zoltán.

A brit EU-kilépésre, a Brexitre kitérve közölte: majdnem másfél év telt el az arról szóló népszavazás óta, és még mindig tisztázatlan a jövőbeli kapcsolatok helyzete. Felhívta a figyelmet arra, hogy bizonytalan a belpolitikai helyzet Nagy-Britanniában, miután Theresa May kormányfő megpróbálta megerősíteni hatalmát egy előrehozott választással, de annak következményeit csak koalícióval tudta "túlélni".