Levetkőztetett és csatornába dobott egy öntudatlan lányt

A bíróság december 22-én meghosszabbította annak a férfinak az előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölt egy lányt Borsodnádasdon.

Ahogy az Origo megírta, Csenge holttestét szeptember elején a katolikus templom melletti erdős részen

találták meg a lakhelyétől nem messze, egy aknában.

A lány egy buliból indult haza, a helyiek szerint egyedül. A templom mellett találkozott egy 20 éves, falubeli fiúval, beszélgetni kezdtek. Borsodnásdon azt beszélik, hogy a két fiatal veszekedett a Fő téren. A lány valamitől öntudatlan állapotba került. Ezután a részeg és herbás cigarettát szívó férfi levetkőztette és bedobta a vízelvezető csatornába. Csenge halálát fulladás okozta, holttestét másnap találták meg.

Egy végtelenül tündér lány volt. Nagyon ügyes, okos volt. Szép hangja volt és szépen szerepelt. Itt senkinek se volt vele problémája, mindenki nagyon szerette. Mindenkivel aranyos, kedves volt, nagyon szerették a társai" - mondta két idős asszony az Origónak. Egyikük unokája közelről ismerte a lányt.

A Művészhelyre az unokámmal együtt jártak. Tegnap is sírógörcsöt kapott. Nagyon sajnálja mindenki: nemcsak a társai, hanem mi is! Én is ki vagyok idegileg is. Nekem tulajdonképpen nem volt senkim, de mégis nagyon-nagyon megvisel. De bárkivel találkozok, ezt mondja! Siratjuk, mert egy 17 éves lánynak nem itt kellett volna végeznie."

Az ügyben semmi sem változott az előzetes letartóztatás elrendelése óta. Mivel a bíróság szerint továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi megszökik, március 7-éig meghosszabították az előzetes letartóztatását. Ha a bíróságon bűnösnek találják, akár 15 évet is kaphat.