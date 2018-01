Feltört egy autót, kirabolt egy boltot, majd betört egy házba

Egy férfi Körösszegapátiban feltört egy autót, utána kirabolt egy élelmiszerboltot majd egy házba is betört. A rendőrség lezárta a nyomozást, az ügy iratait vádemelési javaslattal küldte el az ügyészségre.

December elején érkezett bejelentés a rendőrségre, mert egy körösszegapáti szórakozóhely előtt parkoló autóból elloptak egy táskát, amiben volt egy pénztárca és néhány személyes tárgy.

Ezután a közelben lévő élelmiszerbolt bejárati ajtajának ablakát törték be, ahonnan ellopták a pénztárgép kazettáját. Az ismeretlen férfi később egy lakatlan ház ajtaján lévő üveget is betört, bement az épületbe és értékek után kutatott. A rendőrök a nyomozás során elfogták a 21 éves hajdúszováti férfit. R, Márkot. Kihallgatták, őrizetbe vették, majd javasolták az előzetes letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A rendőrség lefoglalta az ellopott tárgyakat.