Egy országot egy nap alatt el lehet veszíteni – szól a régi politikai bölcsesség.

El lehet veszíteni fegyverrel és a harctéren, tintával és a szavazófülkékben.

Ezt az aggodalmat üzeni nekünk a tél. Ezt a félelmet táviratozza a jelenbe 2002. Ez a szorongás tartja fogságban a lelket, ha közeledik a választás.

Márpedig a választás közeledik.

Az erőviszonyok ismertek. Minden létező kutatás szerint a Fidesz a választások toronymagas esélye. Pártszimpátiától függetlenül a brutális többség azt gondolja, hogy a Fidesz fog győzni.

Ezt gondolja, a magát kihívónak tekintő Jobbik szavazók közel 60 százaléka, de a szoci szavazók több mint fele is. Ironikusan szólva, legalább a DK-szimpatizánsok húsz százaléka hisz benne, hogy Gyurcsány vezetésével ők lesznek majd a befutók.

Egy biztos, azok a pártok, amelyek nem bíznak magukban, a saját sikerükben, nehezebben is tudnak mozgósítani.

Az esélytelenség az embert a fotelbe szögezi.

De ha az így van, akkor ennek az ellenkezőjének is igaznak kell lennie. A győzelembe vetett hit elkötelez és mozgósít. Részesei akarunk lenni a győzelemnek, a közös sikernek. Ez magyarázza, hogy a Fidesz-szavazók miért motiváltabbak.

Állítólag az Orbánistákat onnan ismerni fel, hogy akkor is tudnak küzdeni, ha nincs esély. A tél most más feladatot ad. Küzdeni kell akkor is, amikor van esély, sőt minden épkézláb számítás a győzelem mellett szól.

Ezt a súlyt el kell bírni. A földbe vert cölöp annál szilárdabb, mennél több ütés hull le rá. A télnek át kell lépnie saját árnyékán.

Spring is coming.

G. Fodor Gábor, a Századvég elnökhelyettesének, a 888.hu főszerkesztőjének írása az Origónak.