Egymást hazugozta le Havas Henrik és Kálmán Olga élő adásban

Ritkán látható, nevetséges és abszurd veszekedés alakult ki Simicska Lajos tévéjében a két, egyébként hűséges fegyverhordozó, Kálmán Olga riporter és a Vona Gábor-propagandakönyv szerzője, Havas Henrik között. Kálmán Olga a zaklatásokról kérdezte főleg Havast, Havas ennek nem örült, különösebben nagy meggyőződéssel nem is merte cáfolni, igaz, néha tagadott. Kálmán Olga nem volt kedves Havashoz, bár Havas azt állította korábban, hogy nagyon jóban vannak, pontosabban szerinte egy wellness-hétvégén összebarátkozott Kálmán Olga kisfiával. Most viszont magyar televíziókban ritkán látható módon veszekedett két úgymond kolléga, két tévériporter. Kálmán Olga a beszélgetés vége felé büdös bunkónak nevezte Havast. Kicsit beleláthattunk, hogy a balliberális média erőszakos és sokáig hatalommal is bíró dolgozói (most már egyébként a Jobbik propagandistái) milyen emberek, hogy gondolkodnak, hogy beszélnek egymással. Akkor, ha konfliktusba kerülnek, ha a Simicska Lajos első riportere cím elnyeréséért (esetleg az állásukért) küzdenek.

Akkor vált erősebbé a konfliktus, amikor Havas Henrik egy idő után mucikámnak kezdte hívni Kálmán Olgát, ezt Kálmán Olga kikérte magának. A teljes dialógus így hangzott el:

Havas Henrik: Visszaemlékszel, hogy amikor először felhívtál, hogy üljek be hozzád, mit mondtál?

Kálmán Olga: Nem.

HH: "Te mocskos disznó..."

KO: Ja...

HH: "...együtt voltunk húsz évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög?" Ezt mondtad a telefonban.

KO: Henrik, én ezt nem mondtam.

HH: De mondtad.

KO: Esküszöm, nem mondtam.

HH: De én meg tudom, hogy mondtad.

KK: Na figyelj, akkor, jó, engem nem raboltak el az ufók, ezt biztos, hogy nem mondtam neked.

HH: De mondtad.

KO: Akkor ezt majd utólag fogjuk megbeszélni.

Vagyis, Havas Henrik azt állította, hogy Kálmán Olga viccelődött neki telefonon a zaklatásokkal, ordenáré és alpári módon, míg Kálmán Olga szerint ez nem igaz. Mindketten ragaszkodtak a saját verziójukhoz, tehát legalább egy közülük hazudik. Nehéz igazságot tenni persze. Ami biztos: Havas Henrik rengetegszer hazudott, a zaklatási botrányában többször is összeszedtük, mennyiszer nem mondott igazat.

Sőt. Most is hazudozott. Azt állította, hogy az ATV kiadott egy közleményt az elején, hogy mellette állnak. Ez az egyik legpimaszabb hazugsága, hiszen nem adtak ki, sőt, három nappal később elzavarták. Azt is hazudta korábban, hogy nem közölték vele, hogy felfüggesztik. Az ATV ezt is egyértelműen cáfolta. A mai beszélgetésben pedig megint másképp mondta el elzavarását.

Hogy Baukó Évát és Görög Zitát zaklatta, azt tagadta, Molnár Anikó zaklatását viszont nagyjából elismerte. Össze-vissza beszélt az ATV-vizsgálatról is. Miután a zoom.hu megírta, hogy az ATV-ben is molesztált két nőt, december közepén Havas ezt tagadta. Most megkerülte a kérdést, arról panaszkodott, hogy honnét tudhatta meg a zoom.hu a vizsgálat eredményét és hogy a sminkesét nem kérdezték ki, pedig, ha zaklatott volna valakit, akkor nyilván a sminkese lenne, mert az kéznél van. A sminkes lányról vagy asszonyról egyébként gyalázatos stílusban beszélt, röhögcsélt azon, hogy szerinte túlsúlyos. Havas szerint egyébként mindenről a Fidesz tehet. Havas szerint tehát maga a Fidesz zaklatott minden Havas áldozatot, beleértve üzlettársnőjét is, akit csak azért nem tudott megerőszakolni, mert Havas olyan részeg volt.

Felmerül a kérdés persze, miért veszett össze Simicska Lajos tévéstúdiójában Simicska Lajos két propagandaembere. Az idézett beszélgetésrészlet után ugyanis nem lett kedvesebb a hangnem. Havas, a balliberális kedvenc és Jobbik-reklámember láthatóan nincs jó állapotban, ezen nem csodálkozunk, hiszen nyilván arra számított, ezt is megússza, mint annyi minden mást az életében. Hogy Kálmán Olga ennyire támadta Havast, arra egyetlen magyarázatot tudunk mondani: félti a helyét. A műsorának drámaian rossz a nézettsége, a rivális, másik ellenzéki beszélgetőműsort ugyanabban az időben az ATV-n több mint kétszer annyian nézik rendszeresen. Nyilván attól retteg Kálmán Olga, hogy odahozzák Havast, először a csatornához, aztán esetleg a helyére. És azt meg végképp tudja Kálmán Olga, hogy minden hónapot meg kell becsülni. A várható, áprilisi Jobbik-kudarc után Simicska nem fogja megtartani médiabirodalmát, mi is írtunk arról, hogy menekülését készíti elő, médiumait pedig árulni próbálja. Vagyis, addig kell Simicskától pénzt kiszedni.