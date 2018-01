A szemünk előtt hullik atomjaira a Momentum

Ha azt vesszük, semmi különös nem történt, csupán annyi, hogy még két vezető távozott a Momentum Mozgalomtól. Legfrissebben Túry Márton kabinetfőnök és Papp Gergő kommunikációs igazgató hullott ki a rostán. A lemondott és kirúgott fejesekből lassan egy focicsapatot is kiállíthatna Fekete-Győr András viccpártja.

Megvan a nyolcadik és a kilencedik bukott vezető is a Momentum Mozgalomban, miután információink szerint Túry Márton és Papp Gergő is távozott. Előbbi a kabinetfőnöki posztot hagyta ott személyes okokból, utóbbi pedig a sajtófőnöki-kommunikációs igazgatói tisztségtől búcsúzott el.

Túry Márton távozás kapcsán most már biztosan kijelenthető, hogy a kabinetfőnöki pozíció fogyóeszköz a Momentumnál: Túry alig három hónapot ért meg, miután még tavaly ősszel ő váltotta az ugyancsak idő előtt leköszönt Borbély Edét.

Papp esete annyiban más, hogy úgy tudjuk, ő nem önszántából ment, hanem felállították. A kommunikációs vezetőt - aki sokat szerepelt a sajtóban is - a tagságból többen szakmaiatlansággal vádolták, és tény, hogy Pappnak volt néhány emlékezetes bakija. Ő volt az is, aki miután az Origo megírta Borbély Ede kabinetfőnök lemondását, képes volt azt közölni, hogy a Momentumnak soha nem is volt kabinetfőnöke.

Papp azonban nem csak ezek miatt került lapátra, kirúgás inkább Zaránd Péter kampányvezető furcsa távozásával van összefüggésben. Értesüléseink szerint a Momentumban Zaránd decemberi dobbantása óta

komoly tisztogatás zajlik,

ami nem jó hír a párt szimpatizánsainak, hiszen a Momentum a kampányra való koncentrálás helyett továbbra is a belső hatalmi harcaival van elfoglalva.