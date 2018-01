Kiút a szegénységből

Valós perspektívát ajánl a pályázóknak a Tiszaroffi Ösztöndíjprogram, ami immár nem csak a felsőoktatásban-, hanem a középiskolai és a doktori képzésben részt vevők számára is elérhető.

Nagyon jónak tartom, hogy a gyerekeim és én is pályázhattunk az ösztöndíjprogramra - fogalmazott a három gyerekes, 41 éves Fekete Andrásné. A tiszaroffi asszony és gyereke a Tiszaroffi Ösztöndíjprogram - ami kiterjed még Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly és Tiszabő településekre is - segítségével kapott lehetőséget arra, hogy képezze magát. S ezzel nincsenek egyedül, hiszen a Neumann János Egyetem tulajdonában álló Merkating Nonprofit Kft. és a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Tiszaroffi Ösztöndíjprogram indulása óta eltelt öt félév alatt több mint háromszáz pályázat kapott pozitív elbírálást. A program célja alapvetően az, hogy a hátrányos helyzetű települések lakóinak megadja a lehetőséget és az ösztönzést a továbbtanuláshoz. Míg a kezdetekben a támogatás csak a főiskolai és egyetemi tanulókra terjedT ki, a 2017/2018. tanév őszi félévében középiskolások, illetve az idei félévben először doktori tanulmányokat folytató hallGatók is pályázhattak a tanulmányi átlaghoz kötött támogatásra. Fekete Andrásné fia immár egyetemista, ő maga pedig levelezős középiskolai tanuló. Heti kétszer látogatja az órákat és egyáltalán nem unatkozik, hiszen a munka mellett a háztartást is vezetnie kell, miközben a tanulást is komolyan veszi.

Hatalmas támogatást jelent a program, már a kezdetektől benne vagyok, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most doktorandusz hallgató lehetek - foglalta össze Visnyei Olivér a Tiszaroffi Ösztöndíjprogramról a gondolatait. A fiatalember Kőtelekről származott el Veszprémbe, ahol a Pannon Egyetemen, a Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola doktori képzésében vesz részt. Itt élek, végül is itt dolgozom, a szülőhelyem 5-6 órányi utazásra van innen - teszi hozzá a jövőbeli doktor.

Tasi Krisztina, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa szintén egy rendkívül hasznos és támogatandó törekvésnek nevezte a Tiszaroffi Ösztöndíjprogramot, hiszen perspektívát jelent és segíthet megtörni a mélyszegénység újratermelődését. A szakember kőkemény és vaalólságos tapasztalatokkal bír a régió lakosságának nehézségeivel kapcsolatban. Ő és kollégái például közel harminc gyerek jelentkezését koordinálták és segítették, de mindez a munka olyan alapvető ügyek intézését jelentette, mint a levelek feladása a postán vagy számítógép biztosítása a jelentkezők számára, mert nem volt otthon háromszáz forint a postára és nem állt rendelkezésre internet sem. Visnyei Olivér is arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sokan vannak, akiknek a szülei egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tudnak támogatást nyújtani, így az ösztöndíj óriási lehetőségeket ad nem csak számára, hanem mindenkinek, aki a programban részt vesz. Magas szinten tanulni, jó átlagokat hozni munka mellett nagyon nehéz, mégis sokaknak kell így megoldaniuk az életüket - fogalmazott a doktorandusz.

Tasi Krisztina szerint szinte a tanulás az egyetlen olyan lehetőség, amivel egy jobb életerekapnak esélyt a környék fiataljai. Nem igazán van munkalehetőség, viszont a programba bekapcsolódva a gyerekek ösztöndíja akár magasabb is lehet, mint az adott család havi jövedelme, ez pedig kellő motivációt jelenthet a szüleik számára is arra, hogy elengedjék a gyerekeiket az iskolába, támogassák őket a tanulásban. Ugyanakkor a rossz társadalmi folyamatok megtörését szolgálja az Útravaló-MACIKA és a hiányszakmákat támogató program, illetve az Arany János Kollégium Program adta lehetőségek is. E lehetőségek összekapcsolódóva a Tiszaroffi Ösztöndíjprogrammal komoly ösztöndíjakat eredményeznek, ami már erős alternatívát és lehetőséget jelent a kiemelkedésre. A résztvevők nagyon motiváltak, erre pedig szükség is van, hiszen nagyon nagy a középiskolai lemorzsolódás. Odáig még eljutnak a gyerekek, hogy felveszik őket, de jelentős részük kilencedikes korukban otthagyja az iskolapadot, kihullik a rendszerből - árnyalja a képet a szakember, aki szerint az ösztöndíjprogram segíthet túljutni az akadályokon. Visnyei Olivér egyenesen úgy fogalmazott: a program társadalmilag nagyon fontos, hiszen - ha valaki jól tanul, szinte mindent elérhet az életben.