Több mint 11 ezren csatlakoztak Gerő András kiáltványához

Gerő András történész a HETI TV-nek beszélt arról a kiáltványról, amelyet harmadmagával kezdeményezett és amelyhez már több mint 11 ezren csatlakoztak, üdvözölve az amerikai elnök döntését, Jeruzsálem elismerését Izrael Állam fővárosaként.

Nem egy politikus szándékáról van szó, hanem arról, hogy erős spirituális realitásból egy tényleges realitássá fordult dolgot ismert el az elnök, már azért is, mert a zsidók számára már háromezer éve Jeruzsálem a főváros. Arról a tényről is kell beszélni a döntés kapcsán, hogy 1967 óta Jeruzsálem egészét Izrael Állam birtokolja - mondta Gerő András.

Gerő András ezzel kapcsolatban is elmondta, azért adta a nevét ehhez a kiáltványhoz, mert végre van egy tényező, aki a létező realitást elismeri. A történész hozzátette, a világ egyik legnagyobb problémája, hogy egy képzelt világban mozog, elismerve olyan dolgokat, ami nincs, ilyen például a palesztin állam, egy olyan országot, amelynek nincs egyelőre területe. Gerő szerint ezzel nem is lenne baj, de ilyenkor felmerül a kérdés, a realitást miért is nem lehet elismerni. Donald Trump lépése erről szólt, a realitások elismeréséről.

