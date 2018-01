Orbán Viktor: Csak erős tagállamok alkothatnak erős EU-t

A jelenlegi uniós agrár, adó- és strukturális politika megtartása mellett állt ki Orbán Viktor miniszterelnök és Leo Varadkar, Írország miniszterelnöke közös nyilatkozatukban. A magyar kormányfő közölte, a külső határokat meg kell védeni, mert csak így tudjuk megvédeni a schengeni vívmányokat, míg az ír kormányfő szerint minden uniós tagállamnak továbbra is nemzeti hatáskörben kell szabályoznia az adópolitikáját.

Erős évkezdet ez, két nap alatt, két európai uniós tagország miniszterelnöke látogatott el Budapestre – mondta Orbán Viktor, miután találkozott Leo Varadkar ír miniszterelnökkel. A miniszterelnök közölte, ír kollégájával nagyon jó hangulatú megbeszélés volt, mivel a magyaroknak csupa pozitív dolog jut az eszébe Írországról.

Kevés büszkébb nép van az íreknél az EU-ban, a szabadságszeretet és a büszkeség pedig tiszteletet ébreszt a magyarokban. Írország egy sikeres ország – mondta a kormányfő. Mostanra az ír gazdaság hatalmas utat tett meg a 2008-09-es válsága óta, így megemelhetjük a kalapunkat Írország előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy a legfontosabb kérdésekben hasonló módon gondolkozik a két ország.

Orbán: Ragaszkodunk az elért eredményekhez

Egyetértettek abban, hogy az EU-t csak akkor tehetjük erőssé, ha az uniót alkotó nemzetgazdaságok külön-külön is erősek – mondta a miniszterelnök. Az adózás kérdéséről azt mondta, hogy a versenynek fontos része az adózás, az adócsökkentés jó irány, és nem szeretnének olyan uniós politikát látni, ami adókérdésekben megkötné a nemzeti kormányok kezét.

Orbán Viktor a migrációról azt mondta, Magyarország senki ellen sincsen, és ragaszkodik az elért eredményeihez és identitásához. Ugyanakkor hazánk a jogszerűség talaján áll, a schengeni szabályokat be kell tartani, a külső határokat meg kell védeni, mert csak így tudjuk megvédeni a schengeni vívmányokat. A mezőgazdasági támogatások kapcsán megegyeztek abban, hogy az uniós agrárpolitika alapvetően ne változzon meg – mondta a magyar kormányfő. A brexitről azt mondta, Magyarország támogatni fogja a speciális ír szempontok érvényesülését a kiválási tárgyalásokon.

Egyetértés az adózás ügyében

Leo Varadkar arról beszélt, hogy számára is megtisztelő a mostani találkozó. Írország miniszterelnökére nagyon mély benyomást tett az, hogy Orbán Viktor milyen mélyen ismeri Írország történelmét és kultúráját. Kiemelte, hogy hazánk a visegrádi négyek egyik legfontosabb tagja, ezért is fontos a két ország közötti jó kétoldalú kapcsolat. Varadkar elmondta, hogy a két ország közötti kereskedelem is jól működik, és nagyon sok magyar dolgozik a szigetországban.

Az ír kormányfő kiemelte, hogy a brexit kapcsán az egyedi kérdéseket is megbeszélték, de még nagyon sok részletes munkát kell elvégezni, hogy a brit kilépés teljesen letisztázódjon. Nagyon sajnáljuk, hogy a britek úgy döntöttek, kilépnek az unióból, amit tiszteletben tartunk – tette hozzá. Varadkar szerint az uniónak olyan költségvetésre van szüksége, ami hozzájárul ahhoz, hogy az uniós tagországok tovább fejlődjenek. Egyetértenek a magyar féllel abban, hogy a mezőgazdasági és strukturális alapok területén nincs szükség alapvető változásra. Megerősítettük az adószuverenitással kapcsolatos álláspontunkat – tette hozzá.

Vardakar szólt arról is, hogy a Nyugat-Balkán stabilitását az unió további bővítése segítheti, és a tagság lehetőségét biztosítani kell minél több ország számára. A kormányfő elmondta, hogy a migráció ügyében is megosztották az eltérő álláspontjukat.