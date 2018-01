Kora tavaszi időjárás lesz hétvégén is – akár 10-14 fok is lehet a meteorológusok szerint.Több kertben virágoznak már a hóvirágok és az ibolyák, kibújtak a tulipánok is, a gyümölcsfákon megjelentek az apró virágrügyek. Van, ahol az aranyeső is virágba borult, sőt, Zala megyében kivirágzott a repce is. Még az idősebb emberek sem emlékeznek ilyen tavaszias januárra.