Egy kétéves gyerek előtt gyilkolt a budapesti lövöldöző

Egy kétéves gyerek is szemtanúja volt a vasárnap hajnali gyilkosságnak, amelyben két férfi meghalt.

Mint azt az Origo is megírta, egy 26 éves férfi rontott be egy Újlaki utcai házba, ahol lelőtt egy férfit. Az elkövető megragadta a lakásban tartózkodó nőt és kivitte az utcára, hogy vele is végezzen, de végül maga ellen fordította a fegyvert.

A 21 éves nőnek súlyos sérülései lettek, a fegyveres a kórházban meghalt.

A 24 azt írja, a gyilkosság idején a lakásban volt egy kétéves gyerek is, aki végignézhette a gyilkosságot.

A lap szerint a kisgyerek nem a gyilkos és nem az áldozat gyereke.