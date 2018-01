Folytatódik a Momentum-kabaré: a kampánynyitón estek egymásnak a vezetők

Nem sok olyan kampánynyitóval lehet találkozni, ahol két percen belül a párt frissen kinevezett kampányfőnöke teljesen hülyét csinál a párt elnökéből. Akár hiszik, akár nem, pontosan ez történt Fekete-Győr Andrással, a Momentum elnökével, és Soproni Tamással, a párt alelnökével. Pár napja az Origo cikkezett a párton belüli konfliktusról, amelynek a két politikusjelölt a főszereplője. Tovább fokozta az egy százalékon álló ellenzéki párt komolytalanságát a Momo kampánystartján, hogy a kampányfőnök motivációs beszédében a Fidesz kétharmados győzelmével számolt és ezt meg is osztotta a nyilvánossággal. Erős konkurenciát kapott a Kétfarkú Kutyapárt.

Kecskeméten indította el a Momentum a 2018-as választási kampányát, ahol a párt elnöke, Fekete-Győr András sok lufi közepette bejelentette, hogy Soproni Tamás, a párt alelnöke vezeti majd a párt kampányát. Az egyszázalékos viccpárt jelenleg legesélyesebb miniszterelnök-jelöltje meglehetősen erősen kezdte a beszédét, egész pontosan azt mondta, hogy:

Itt az ideje, hogy a korrupt politikusokat felváltsák világot látott, becsületes, egyenes gerincű és alázatos fiatalok.

Nem egészen tiszta, hogy Fekete-Győr a 12 millió forintot nyom nélkül eltüntető Hajnal Miklós pártkommunikátorra, a Hallgatói Önkormányzatot bőségesen megcsapoló Soproni Tamásra, vagy a szexuális zaklatásokbatorkollt „Multikulti Gólyatábor" nevű rendezvényt szervező Kőszegi Tamásra gondolt, mikor a becsületes, egyenes gerincű fiatalokról beszélt. A nehezen kitalálható gondolatok után kifejtette a párt választási stratégiáját: „106 jelöltet mutatnak be, mindenhol lesz képviselőjelöltjük." Csakhogy két perccel később az újdonsült kampányfőnöké, Soproni Tamásé volt a terep, akinek ennyi idő is elég volt, hogy belekössön főnökébe:

Ha ezen múlik majd a kétharmad, nem félünk feladni saját pozícióinkat sem.

Fekete-Győr semmi ilyesmiről nem beszélt, Soproni valamiért mégis fontosnak tartotta kiegészíteni a pártelnök gondolatát, megkérdőjelezve az önálló indulás stratégiáját. Az már csak a hab a tortán, hogy a mozgósításért felelős kampányfőnök motivációs beszédében a Fidesz kétharmados győzelmének esélyéről értekezett, valószínűleg kellő lelkesedést keltve a párttagságban. A totálisan abszurd kampánynyitány ismét rávilágított arra, hogy valami nagyon nincs rendben a humorpárt háza tájékán.

Soproni vezetésével puccs készül Fekete-Győr ellen?

Az Origo pár napja megírta, hogy komoly feszültségek húzódhatnak meg az Fekete-Győr és Soproni között, előbbi ellen puccs készülhet. Úgy tudjuk, hogy Fekete-Győrt a jövő héten tartott küldöttgyűlésen próbálják majd meg elmozdítani úgy, hogy küldötti indítványára napirendre vennék a tisztújítás kérdését. Az elnökségi folyamatokra és a szakpolitikai stáb működésére rálátó forrásaink arról tájékoztattak minket, hogy a szervezkedés mögött az elnökség két, egymással igen szoros kapcsolatban álló tagja áll, Soproni Tamás és Orosz Anna.Soproni Tamás korábban a Momentum alelnökeként volt ismert, jelenleg kampányfőnökként és elnökségi tagként dolgozik a pártban. Komoly ambíciókkal bír, úgy tudjuk, nem csak beülne Fekete-Győr után a pártelnöki székbe, hanem a miniszterelnök-jelöltséget is elvállalná (bármennyire is komikusan hangzik ez egy egyszázalékos viccpárt esetében), ezzel magáénak tudva a Momentum országos listájának első helyét is.

Arra, hogy a kampány kellős közepén miért van szükség Fekete-Győr eltávolítására két forgatókönyvet hallottunk: