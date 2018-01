Meghökkentő Facebook-bejegyzést írt Havas Henrik, aki botrányosan, alpári módon viselkedett Simicska Lajos televíziójában, ahol a szexuális zaklatásokkal kapcsolatban kapott lehetőséget magyarázkodni.

Havas akkor többek közt azt állította, hogy amikor Kálmán Olga felhívta, hogy behívja a műsorba, akkor a bukott egykori ATV-s műsorvezetőnő azzal viccelődött, hogy Havas őt bezzeg nem molesztálta. „Te disznó, együtt voltunk húsz évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög?" Ezt mondta Havas szerint Kálmán Olga, aki viszont ezt tagadta.

A Ripost szavazást is indított, amelyben arra volt kíváncsi, hogy az olvasók szerint ki hazudott. Majdnem 67 százalék azt mondta, hogy Havas Henrik. Mi is erre tippeltünk, hiszen Havas Henrik rengetegszer hazudott, a zaklatási botrányában mi is többször is összeszedtük, hányszor nem mondott igazat.

Most azonban Havas részletesen visszatér a beszélgetésre és arra, ahogy a kínos interjú után a Simicska-tévé folyosóján beszélgetett a két jobbikossá lett egykori balliberális újságíró.

Havas magyarázata: Kálmán Olga szégyellte, hogy nyilvánosságra került, hogy a szexuális zaklatáson röhögcsélt. Ez bizony lehetséges.

Az viszont gyanúsan életszerűtlen, hogy Havas szerint Kálmán Olga azért volt zavarban, mert a férje talán az adásvezérlőben volt.

Így most a magunk részéről mi már 50-50 százalék esélyt adunk arra, hogy melyikük hazudott. Amúgy persze természetesen drámai helyzet az, hogy most arról kell tippelnünk, hogy két jobbikossá lett balliberális tévés közül melyik hazudik nyilvánosan.

A Havas-bejegyzésre és a botrányra hamarosan visszatérünk.