Új szereplő jelent meg a Havas Henrik-Kálmán Olga hazugságbotrányban

Folytatódik az elmúlt hónapok egyik leggusztustalanabb ügye: a két, balliberális propagandistából jobbikos propagandistává vedlett tévés hazudozási ügye. Ahogy többször írtunk róla, a szexuális zaklatásaival lebukott Havas Henrik azt állította, hogy Kálmán Olga viccelődött a zaklatásokon. Kálmán Olga ezt tagadta - a vita és egymás meghazudtolása élő adásban zajlott, mégpedig (hol máshol) Simicska Lajos Jobbik-tulajdonos tévéjében. Havas most a facebook-on elemezgette a beszélgetést, erről is beszámoltunk. Arról viszont még nem, hogy a gyalázatos ügybe Havas belekeverte Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnököt is. Állítása szerint Kuncze (aki feltehetően Havas barátja) úgy hízelkedett Havasnak, hogy a szexuális zaklatások áldozatain röhögött.