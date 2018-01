Lebukott az össze-vissza hazudozó hódmezővásárhelyi ellenzéki jelölt

Napok óta hazudozik a hódmezővásárhelyi polgármester választáson a Gyurcsány Ferenc és az MSZP által támogatott Márki-Zay Péter, arról, hogy miután bejelentette indulását, kamerákat telepítettek az utcába, hogy megfigyeljék. Az ellenzéki lakájmédia pedig bármiféle kétely vagy forráskritika nélkül veszi át a hazugságokat. Pedig gyakorlatilag két kattintással ellenőrizhető a Közbeszerzési Értesítőből, hogy a kamerákról már majdnem egy évvel ezelőtt döntöttek.

A hódmezővásárhelyi időközi polgármester választáson induló, Gyurcsány Ferenc és az MSZP által támogatott jelölt folyamatosan hazudik, nyilatkozatai komoly üldözési mániáról tesznek tanúbizonyságot. A baloldal jelöltjének állításai ugyanis könnyedén, percek alatt cáfolhatóak.

Márki-Zay Péter legutóbb azt állította, hogy az utcájában azért helyeztek el térfigyelő kamerát, hogy azon keresztül őt figyeljék meg, mert december végén bejelentette az indulását az időközi választáson.

A kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatásról folyamatosan hazudozó ellenzéki média mindenfajta forráskritika nélkül tényként vette át a közös ellenzéki jelölt hazugságait, meg sem próbálta ellenőrizni. Pedig gyakorlatilag két kattintással kiderül, hogy az egyébként nem is Márki-Zay utcájába, hanem a város számos más részére telepítendő térfigyelő kamerarendszer kiépítésére már 2017 elején lefolytatta a közbeszerzési eljárást Hódmezővásárhely.

A Közbeszerzési Hatóság oldalán nyilvánosan elérhető dokumentumokban szerepel, hogy a város 2017 február elején megkötötte a szerződést a kamerák telepítésére, ez a szerződés pedig tartalmazza az érintett utcában történő kamera telepítését is.

Hódmezővásárhelyen hét éve kezdődött a közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Mára már majdnem 350 kamera van felszerelve a városban, ezek közül 70-et tavaly, 2017-ben szereztek be.

A kamerarendszer pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet tartalmazza. Ez alapján az önkormányzat 2017. február 1. napján indított hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást, „A térfigyelő kamerarendszer bővítése 2017" tárggyal. Ebben négy utcát jelöltek meg helyszínként, ezek között volt a Bercsényi utca is. Az eljárás eredményét a Közbeszerzési Értesítő 2017. március 24-i számában hozták nyilvánosságra. Ebben a II.2.3. pont tartalmazza a teljesítés helyét, azon belül Márki-Zay lakóhelyét, a Bercsényi utcát is.

Ennek alapján már a szerződést is megkötötték kora tavasszal.

A szerződést azóta egyszer módosították, 2017. október 10-én. A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság ugyanis arra kérte a hódmezővásárhelyi önkormányzatot, hogy a térfigyelő kamerarendszert más, bűnmegelőzési szempontból kiemelt területeken is bővítsék. Ezzel viszont a Bercsényi utcában nem nőtt, hanem csökkent a kamerák száma. Több kamerát más utcákba telepítettek át. Ez is ellenőrizhető a a Közbeszerzési Értesítő 2017. november 2-i számában. Ennek VI.1.3. pontja tartalmazza a telepítési helyek felsorolását. Ez már hét utcát tartalmaz, ezek egyike továbbra is a Bercsényi utca.

Összességében a kivitelezés (január végén befejeződő) végrehajtása alatt a következő utcákba kerülnek kamerák:

- Oldalkosár utca

- Kertváros városrész (Hóvirág utca, Ipoly utca, Móricz Zsigmond utca)

- Kálvin János tér (Bethlen István utca, Petőfi utca)

- Vöröskereszt utca

- Bercsényi u.- Kinizsi utca

- Teleki – Pálffy - Dr. Rapcsák András utcák

A kamerákat oda helyezik ki, ahova a rendőrség kéri. A kamerarendszert a rendőrségre kötik be, az önkormányzatnak lehetősége sincs a megtekintésére. A rendőrség azért kért kamerákat a Bercsényi utcába, mert ott nagy a forgalom, több üzlet is található itt és néhány száz méteren belül van a buszpályaudvar.

A közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítésének kezdete óta egy évtized alatt szinte nullára csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma azokon a területeken ahol van kamera.