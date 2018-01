Kirúgták a hetesi igazgatót, aki könyvvel verte a diákját

Könyvvel vágta fejbe, és a táblának lökte az egyik diákját az igazgató. Az iskolában már nem először fordult elő, hogy a diákokat bántották.

Az igazgató egy hatodikos osztályban helyettesített, amikor - szerinte - rosszul viselkedett egy gyerek, ezért egy könyvvel fejbe vágta, aztán a táblának lökte. Mindez karácsony előtt néhány nappal történt.

Az iskolában néhány nappal később - ahogy minden iskolában - elkezdődött a téli szünet, így a tankerület - egy levél után - csak január 2-án értesült a történtekről. Két nappal később hallgatták meg az igazgatót, és azonnal vizsgálatot indítottak ellene.

Stickel Péter, a tankerületi igazgató most ezt mondta az Origónak:

2018. január 4- én egyeztető megbeszélést szervezett a tankerületi központ az iskolában. A megbeszélésen meghallgattuk a bejelentőt, az iskola pedagógusát, a gondviselő jelenlétében az érintett tanulót, valamint az intézményvezetőt."

A tankerület a panaszt megalapozottnak találta, és ma az igazgató jogviszonyát megszüntette.

Az igazgató mandátuma júniusban járt volna le, de mivel pályázat nélkül meghosszabbítható lett volna, a tantestület korábban megszavazta, hogy maradjon az igazgató. Ennek azonban persze most már nincs jelentősége.

Ebben az iskolában korábban is volt hasonló eset, akkor is a most kirúgott igazgató vezette az intézményt. Az egyik ott dolgozó tanár írt névtelen levelet a rendőrségnek arról, hogy kollégája veréssel fegyelmezi a diákokat. Egy napközis tanár három éven át tartotta rettegésben a gyerekeket.

Felpofozta és az osztálynaplóval, munkafüzettel ütötte őket. De olyan is előfordult, hogy a lábukra taposott, sőt egy rúddal a hátukat ütötte a gyerekeknek.

Volt olyan diák, akit úgy tarkón vágott, hogy az lefejelte az asztalt. Tette a férfi ezt azért, mert a diák hintázott a széken. Egy nyári táborban pedig rongálással gyanúsított meg egy fiút, akit büntetésképp az ágyra lökött, majd

párnát szorított a fejére.

A Kaposvári Járásbíróság később jogerősen egy év öt hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a férfit, és másfél évre eltiltották a tanítástól.

Én azt gondolom, hogy akármilyen előzmények is voltak, ez nem tolerálható ez az eljárásmód. De nyilvánvaló a körülmények ismerete nélkül azért nem szabad kapásból ítéletet mondani. Ha valóban ez történt, akkor azt mindenféleképpen ki kell nyomozni. Ez adott esetben lehet a tankerület feladata is, de ha súlyosabb ügyről van szó, akkor a rendőrséget is be kell vonni"

- ezt már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke mondta megkeresésünkre. Mendrey László szerint az ilyen esetekben a szülők kezdeményezhetnek eljárást. Ha egy tanárról van szó, akkor az igazgatónak kell jelenteniük az esetet, ha pedig maga az igazgató bántotta a diákot - mint a mostani esetben is - akkor a tankerület felé tehetnek bejelentést.