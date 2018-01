Elítélhetik VV Fanni gyilkosát holttest nélkül? - Itt a válasz

Ha valóban megölték VV Fannit, akkor is elítélhető a gyilkos, ha nem is találják meg a holttestét. Igaz, ez nem lesz egyszerű. Közben a lány családja már csak arra gondol, hogy tisztességgel végső búcsút vehessenek a lánytól.

Közel két hónapja tűnt el otthonából az egyik valóság show-ban ismerté vált VV Fanni. A rendőrség az első napokban eltűnésként kezelte az ügyet, egy héttel később aztán elfogtak egy férfit, akit azonban már gyilkossággal gyanúsítanak. A férfi korábban a dunaújvárosi helyi választáson MSZP-s színekben indult, és a térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy az ölében leveszi az élettelen lányt, aki akkor már valószínűleg halott volt.

A férfi bérelt kocsija csomagtartójába tette a lányt, aztán elindult. Mint a héten kiderült, bejárta vele az egész országot. Ezt a rendőrök a férfi autójának GPS-éből, illetve a térfigyelő kamerák felvételeiből tudják. Ahogy azt is, hogy a lány holtteste négy napig lehetett az autóban. A holttestet továbbra sem találják.

Pedig a médiában megjelent információk szerint minden helyet, ahol a férfi megfordulhatott átkutatnak a rendőrök.

Hogyan lehet így bárkit elítélni

Az ügy bizonyos elemeiben kísértetiesen hasonlít a 90-es elején eltűnt Farkas Helga esetére.

A fiatal lányt elrabolták, és nagy valószínűséggel meg is ölték. A holtteste azonban soha nem került elő.

Egy embert azonban így is elítéltek, csakhogy nem gyilkosságért, hanem mindössze személyes szabadság megsértéséért és zsarolásért. Vagyis gyilkosságért nem. A férfi 10 évet kapott.

Elvi okokból nem kizárható, hogy elítéljenek valakit gyilkosságért, ehhez azonban minden más bizonyítéknak zárt láncot kell alkotnia – ezt már az általunk megkérdezett ügyvéd mondja.

Vagyis lefordítva VV Fanni esetére, ha a lányt valóban meggyilkolták, de soha nem kerül elő a holtteste, akkor is elítélhető, például az a férfi, akit most a gyilkossággal gyanúsítanak. Ez persze nem, hogy nem egyszerű, nagyon is bonyolult.

Borbély Zoltán azt is mondja, van egy olyan szabály, amely szerint önmagában a beismerő vallomás sem elég, be kell szerezni az egyéb bizonyítékokat.

Megint csak visszatérve VV Fanni esetére, a gyilkossággal gyanúsított férfi nem tett vallomást. Igaz, ha valóban ő gyilkolt, nagy valószínűséggel azt is tudja, hogy hol a holttest.

Borbély Zoltán egy extrém példát is mond: el lehet képzelni egy olyan szituációt, hogy valaki egy gyilkosságot felvesz videóra, de a holttest megsemmisül. Mondjuk a gyilkos feloldja savban. Akkor abban az esetben nem lehet elítélni? De igen, de ahogy említettem, ahhoz minden bizonyítéknak zárt láncot kell, hogy alkosson.

Borbély azt is mondja, hogy az is nehezíthet vagy ellehetetleníthet egy bizonyítást, ha nem lehet megállapítani, hogy a gyilkosság mikor vagy hol történt. Erre egy több évtizeddel ezelőtti esetet említ: egy Magyarországon tanuló külföldi diák a vád szerint meggyilkolt egy magyar lányt, féltékenységből halálra szurkálta. Csakhogy a holttest mellett nem voltak vérnyomok, márpedig egy ilyen gyilkosság óriási vérnyomot kellett volna, hogy hagyjon. Az akkori időszakban nem volt hullahőmérő, és nem tudták, hogy az egész mikor történt. A gyilkossággal vádolt férfit végül fölmentették.

Már tudják, hogy nem él

VV. Fanni szülei azonban biztosak abban, hogy lányuk meghalt. Ezt erősíti a család ügyvédjének a nyilatkozta. Lichy József a Blikknek azt nyilatkozta:

A nyomozásra való tekintettel nem árulhatok el részleteket. Azt elmondhatom, hogy kegyeleti okok miatt a Novozánszki család nagyon várja, hogy előkerüljön imádott lányuk holtteste, mert az édesanyja szeretné elhamvasztatni.

Ami biztos, hogy a rendőrség továbbra is nyomoz.