Másodjára kapták hazugságon az ellenzék vásárhelyi szuperhősét

Márki-Zay Péter alig néhány hete nevezett be a magyar közéletbe, de annyit máris lehet tudni róla, hogy notórius hazudozó. A hódmezővásárhelyi polgármesteri székre pályázó, szuperhős ellenzéki jelöltnek beállított politikusról most éppen az derült ki, hogy nem egészen úgy bocsátották el a munkahelyéről, mint ahogy azzal telesírta az ellenzéki propagandamédiát.

Bár Márki-Zay Péter azt állította, hogy december 15-én bocsátották el az állásából, közvetlenül azok után, hogy bejelentette, elindul Hódmezővásárhely polgármesteri székéért, valójában már tavaly októberben megszületett az erről szóló döntés - derült ki a Legrand Magyarország Zrt. közleményéből. Az elektrotechnikai cég foglalkoztatta legutóbb az ellenzéki pártok - az MSZP-től a Jobbikig támogatott - szuperjelöltjének kikiáltott Márki-Zayt.

Mindez azt jelenti, hogy a hódmezővásárhelyi polgármesterségre pályázó politikust egy héten belül már másodjára kapták egészen konkrét hazugságon.

A Legrand most azt írja, hogy minden döntését üzleti és szakmai szempontok alapján hozza meg, ez vonatkozik a munkaviszony létesítésére, vagy éppen megszüntetésére is és pontosan ennek megfelelően járt el Márki-Zay esetében is. Vele kapcsolatban a gazdasági racionalitást, a szakmai tudást, az emberi hozzáállást és a teljesítményt értékelték, majd hozták meg azt a döntést, hogy megszüntetik a munkaviszonyát.

Erről bizonyíthatóan 2017. októberében határoztak, és nem december közepén, ahogy azt Márki-Zay állította.

A lebukott ellenzéki politikus egyébként 2016. áprilisától dolgozott a multinál marketing és belföldi logisztikai vezetőként, a szerződése pedig valóban decemberben futott ki, a folyamatban lévő, őt is érintő nagyobb projektek lezárása után. Csakhogy az elbocsátásáról, ahogy minden kiemelt vezető esetében, már hónapokkal korábban döntésre jutottak, amikor még fel sem merült, hogy Márki-Zay politikusnak áll, márcsak azért sem, mert ekkor még az azóta tragikus hirtelenséggel meghalt Almási István volt Hódmezővásárhely polgármestere.

A cég hangsúlyozta, hogy Márki-Zay sejtetései ellenére a döntéseikben soha nem játszott szerepet és a jövőben sem fog a munkavállalóik politikai, vallási, nemzetiségi vagy nemi identitás szerinti hovatartozása. Úgy értékeltek, hogy az elbocsátás kapcsán a lehető legkedvezőbb ajánlatot tették Márki-Zaynak, amelyet ő el is fogadott.

A térfigyelő kamera legendája

Márki-Zay nem csak a kirúgásáról szóló fals hírekkel turnézta körbe a nyilvánosságot, hanem azzal is hencegett, hogy a polgármester-jelöltség elvállalását követően térfigyelő kamerát szereltek fel az utcájába, ezzel üzenve neki a hatalom, hogy minden lépéséről tudnak. A panasz hiába tűnt teljesen képtelennek, a komplett ellenzéki médiatömb vezető anyagban számolt be a történésről. Aztán persze kiderült, hogy a valamiféle retorzióként beállított kameraállítás nem csak Márki-Zay utcájában következett be, hanem Hódmezővásárhely számos más részén is egy

hét évvel ez előtt elfogadott program keretén belül, egy közbiztonsági térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán.

Mára közel 350 kamerát szereltek fel a városban, 70-et tavaly. Utóbbi fejlesztésről 2017. februárjában folytatták le a közbeszerzési eljárást.

Tanulság

Nos, akkor talán ennyit Márki-Zay Péter, és az őt feltétel nélkül propagáló "független, objektív" sajtó hitelességéről.