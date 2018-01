Kiderült, hogy sosem tudott lemondani végleg arról a budapesti lányról későbbi gyilkosa, akit a nyílt utcán lőtt le. A lányt figyelmeztették is ismerősei a férfi miatt, de nem hallgatott rájuk.

Nem tudott lemondani volt szerelméről és minden alkalmat megragadott, hogy együtt lehessen a fiatal lánnyal az a férfi, aki később megölte a lányt, annak párját, aztán öngyilkos lett.

A Bors úgy tudja, hogy karácsonykor is fent járt nála. A lap beszélt a meggyilkolt lány egyik közeli ismerősével, aki azt nyilatkozta, hogy kérdőre is vonta a lányt, hogy miért engedi be a férfit. A lány azt mondta, csak barátok, nincs mitől tartania.

A gyilkos először a lány barátját ölte meg a pár lakásában, azután a karjában két éves gyerekével az utcára menekülő lányt lőtte le, végül saját magát.

A gyilkost és a lányt még kórházba vitték, de már nem lehetett megmenteni az életüket.

A kisgyereket is kórházba vitték, őt megfigyelésre tartották bent.