Két év alatt fizethetik be a büntetést a tiltott támogatást kapó pártok

Két év részletfizetési lehetőséget kaphatnak a tiltott támogatást elfogadó és szabálytalanul gazdálkodó pártok az Államkincstártól és a NAV-tól - értesült az Origo. Az Állami Számvevőszék azért büntette a Jobbikot, az LMP-t, a DK-t, az Együttet és a Párbeszédet, mert áron alul folytattak plakátkampányt vagy béreltek irodát, ezzel tiltott támogatást fogadtak el, amit a törvény tilt. Az Államkincstár már korábban bejelentette, hogy a büntetést július elsejétől érvényesíti, most pedig értesüléseink szerint - a NAV-val együtt - úgy döntöttek, hogy az összeget két év alatt hajtja be. A 48 havi részletfizetési lehetőséget a NAV is biztosíthatja.

A döntést megelőzően Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egyeztetést kezdeményezett a NAV és a Magyar Államkincstár vezetőivel. Ezen az egyeztetésen azt javasolta, hogy a pártok fizetési könnyítési kérelmét méltányosan bírálja el az adóhivatal. Jogszabályszerűen kérhető júliusig fizetési halasztás, ezt követően pedig akár - az adóhivatal joggyakorlatában kivételes hosszúságúnak számító - kétéves részletfizetés is.

A pártok büntetése két részből áll. Egyrészt be kell fizetniük a tiltott támogatás összegét az Államkincstárnak, másrészt ennek összegét levonják az állami támogatásukból. Ez utóbbit az Államkincstár közvetlenül végzi el, ha pedig a pártok az előbbit - tehát a büntetést - nem fizetik be, akkor a törvények szerint a NAV hajtja be.

A halasztás és a kétéves részletfizetés miatt a fizetési kötelezettségek a pártok választások előtti gazdálkodását és a kampánytámogatásokat nem érintik.

Az NGM korábbi közleményében azt is írta: "A törvényeket mindenkinek be kell tartani, a politikai pártoknak is, a törvénysértés következménye alól felmentést adni senkinek nem lehet. Az érintett politikai pártokat felszólítjuk arra, hogy a törvénytelen gazdálkodás miatti befizetési kötelezettségek ütemezéséről, a részletfizetés rendjéről kezdeményezzenek egyeztetést a Magyar Államkincstárral, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal".

A legnagyobb, 331 millió forintos büntetést (ami tehát emellett 331 millió forintos állami támogatás megvonásával is jár) a Jobbik kapta, mert nem tudta igazolni a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását, akadályozta a számvevőszéki ellenőrzési program végrehajtását, és 2017 első félévében törvényeket megsértve tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

Ez a tiltott támogatás Simicska Lajostól érkezett. Simicska plakátcégei ugyanis messze áron alul adtak bérbe plakáthelyeket tavaly év elején a Jobbik plakátkampányához. Később egy trükkös szerződéssel a plakáthelyeket Simicska át is játszotta a Jobbiknak, de ez egy másik történet, a büntetés ezt a szerződést nem érinti.

A másik négy párt az irodahelyiségeit bérelte áron alul, ezért kapta a büntetést. Ezt ugyanis 2014. január elseje óta a törvény bünteti. Emellett a Párbeszéd egy 2016-os plakátkampány miatt is büntetést kapott, ahol áron alul dolgoztattak. Ezek a büntetések 5 és 10 millió forint között vannak.

Eddig az öt párt megtagadta a büntetések befizetését, és azt is, hogy erről egyeztetést kezdjen.