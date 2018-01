Kocsiban, parkban és tanteremben erőszakolták meg a diákjaikat

Nap mint nap jelennek meg hírek a világ minden pontjáról azzal kapcsolatban, hogy tanárok folytattak szexuális viszonyt fiatal diákjaikkal. Volt aki kokainozott és ivott is velük, más azt találta izgatónak, hogy tilos amit csinál. Ilyenkor a legtöbben arra gondolnak, hogy a férfi tanárok kezdtek ki a diáklányokkal. Persze ilyen is akad szép számmal, mi azonban most olyanokat gyűjtöttünk össze, ahol a tanárnők éltek vissza a helyzetükkel. Gazdag Enikő pszichológus szerint az ilyen nők érzelmileg el vannak hanyagolva.