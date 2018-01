Határozatban utasítsák el a Soros-tervet a városvezetők

Arra biztatja a Fidesz-KDNP az önkormányzati képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el a Soros-tervet és az illegális bevándorlást településeiken - mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Pénteken a Megyei Jogú Városok Szövetsége keretében bevándorlásszervező irodákkal szembeni fellépésről fogadtak el felhívást a polgármesterek. A szóvivő beszámolt arról is, hogy egyetlen ellenzéki polgármester sem vesz részt a tanácskozáson, a Momentum és az Együtt pedig maszkokkal zavarta meg a gyűlést, ami újra bizonyítja, hogy az ellenzékre a települések megvédésében sem lehet számítani. Mihai Tudose kijelentése kapcsán azt mondta Puskás, hogy mindaddig, amig Tudose nem kér bocsánatot, nem ad elfogadható magyarázatot, addig nagyon súlyos helyzetben van a két ország kapcsolata és az erdélyi magyarság is.

A kormánypárti politikus felidézte, hogy előző nap a "bevándorlásszervező irodákkal" szembeni fellépésről fogadtak el felhívást polgármesterek.

Ezzel a Fidesz maximálisan egyetért, szerinte is lépnie kell a kormánynak, és akár törvénnyel, vagy törvényekkel kell megakadályozni a Soros-terv végrehajtását, a "bevándorlásszervező" Soros-hálózat veszélyes tevékenységét - mondta el a szóvivő.

Azzal is egyetértenek - folytatta Puskás Imre -, hogy a magyar településeken is lépni kell, a Soros-terv, a kötelező kvóta és a migránsok betelepítése veszélyeztetné a magyar falvakat és városokat.

Ha az uniós országokra kényszerítik a kötelező kvótát, a Soros-terv további pontjait, akkor a magyar településekre is megindul a migránsok betelepítése.

Kiemelte: ahol tömegesen megjelentek az illegális migránsok, mint például az olasz, a francia, a spanyol, a svéd, vagy az osztrák, a német településeken - ott megszűnt a mindennapok biztonsága, nőtt a bűncselekmények száma, a nők elleni erőszak. Ezért a Fidesz és a KDNP, csatlakozva a polgármesterek felhívásához, arra biztatja, kéri a képviselő-testületeket, hogy határozatban utasítsák el a Soros-tervet, az illegális bevándorlók betelepítését, továbbá a bevándorlást szervező irodák létrehozását - mondta a politikus.

Az ellenzékre nem lehet számítani a települések megvédéseben sem

Puskás Imre megjegyezte: a magyar ellenzékre nem lehet számítani a települések megvédésében sem.

A magyar baloldal támadta a pénteki tanácskozást, a Momentum és az Együtt aktivistái Soros-álarcban jelentek meg, kifejezve, hogy "kinek a zsebében van" ez a két szervezet. Puskás hozzátette a pénteki konferencián egyetlen ellenzéki polgármester sem vett részt, ami azt mutatja, nincs az országban egy jobbikos, DK-s, vagy szocialista, LMP-s polgármester, aki fontosnak érezné, hogy kiálljon településéért.

A románok nagyon rossz úton járnak, ha el akarják bagetellizálni Tudose kijelentését

Arra a kérdésre, hogy Tudose román miniszterelnök nyilatkozatát a román külügy nem tartja magyarellenesnek, a kormánypárti politikus azt mondta: nagyon rossz úton járnak a románok, ha a kijelentést igyekeznek elbagatellizálni.

Ez egy nagyon súlyos kijelentés volt, ami gyakorlatilag fenyegeti az erdélyi magyarságot. Mindaddig, amíg Tudose nem kér bocsánatot, nem ad elfogadható magyarázatot, addig nagyon súlyos helyzetben van a két ország kapcsolata és az erdélyi magyarság is.Hozzátette: a magyar kormány gyorsan és határozottan reagált, és most is kifejezte, hogy az erdélyi magyarság számíthat rá, mindent megtesz biztonsága érdekében.