Soros megvett demokrata katonái lobbiznak Magyarország ellen

Szombaton írta a Magyar Idők, hogy az Egyesült Államokban többek közt arról győzködi egy jól körülhatárolható politikusi kör az amerikai elnököt, hogy újra tiltsanak ki magyar köztisztviselőket az USA-ból. Többek közt erről is egy jelentést fogadott el a fenti politikai tömörülés. Ami érdekes, hogy valamennyi aláíró, olyan demokrata párti politikus, akit Soros közvetlenül is támogatott jelentősebb összegekkel. Így nem véletlen, hogy az érintett amerikai honatyákra is átragadt a bevándorláspárti milliárdos Magyarország iránti "szenvedélye".

A fenti 200 oldalas dokumentum tehát pár oldalban foglalkozik Magyarországgal is és többek közt arra kéri az elnököt, hogy újra tiltsanak ki magyar köztisztviselőket az USA-ból.

Ami viszont kifejezetten érdekes hogy a jelentést, csak demokrata párti képviselők írták alá, akikről köztudott, hogy szoros szövetségben állnak Soros Györggyel.

Emlékezzünk csak vissza, hogy csak a legutóbbi elnökválasztáson 25 millió dolláros támogatást nyújtott a demokratáknak a „nagylelkű" spekuláns.

Nem véletlen tehát, hogy azok az amerikai politikusok, akik Magyarországot bírálják, rendre a demokrata pártból kerülnek ki, és valamennyien erősen kapcsolódnak közvetve vagy közvetlenül Soroshoz.

Ezek után pedig azon sem lehet csodálkozni, ha a demokrata honatyák megnyilvánulásai kísértetiesen hasonlítanak a magyarországi TASZ és Helsinki Bizottság által rendre Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikáira.

Érthető hát, hogy a jelentés Magyarországra vonatkozó részét, olyan kiváló forrásokra hivatkozva írják mint Bayer Lili, valamint a Transparency International.

A Magyar Idők beszámol arról is, hogy a dokumentum aláíróit szinte kivétel nélkül közvetlenül is támogatta a „jószándékú" mecénás:

Aláíró Jeanne Shaheen, Cory Booker, Chris Coons, Ed Markey, Tim Caine, Bob Menendez, Jeff Merkley, Chris Murphy, Tom Udall demokrata szenátorok egyaránt súlyos dollárezrekhez, sőt, néhányuk dollárszázezrekhez jutott, csak azon dokumentumok szerint, amelyeket a lenti összesítésben szereplő linkek bizonyítanak." De az anyag elkészülése felett bábáskodott az a Benjamin Louis Cardin marylandi szenátor is, aki tavaly márciusban látványosan aggódott a pesti Soros-egyetem jövőjéért, amely természetesen hivatkozási alapot jelentett Soros helyi leányvállalatainak is.

Véletlenek tehát nincsenek: a Magyar Idők számszerűsítette azt is, hogy az aláíró, és véletlenül pont Magyarországért aggódó demokrata képviselők mennyi pénzt kaptak Sorostól.