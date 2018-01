Alacsony sugárdózisú röntgengépet kapott a pécsi ortopédiai klinika

Rendkívül alacsony sugárdózisú, háromdimenziós képalkotásra is képes, modern röntgenkészüléket helyeztek üzembe a Pécsi Tudományegyetem (PTE) ortopédiai klinikáján, csaknem 190 millió forintos beruházással – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint az EOS 2D/3D típusú diagnosztikai eszköz az egyetlen olyan röntgenkészülék, amely lehetővé teszi a teljes test torzításmentes, háromdimenziós leképezését álló, azaz terhelt helyzetben, "ultra alacsony" sugárdózis mellett.

A képalkotó berendezést a Szegedi Tudományegyetemmel (SZTE) közösen megvalósított, a sporttal kapcsolatos mozgásszervi elváltozások prevencióját, klinikai kezelését és rehabilitációját, valamint a parasport orvosklinikai aspektusait vizsgáló projekt keretében szerezték be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból – derült ki a tájékoztatásból.

Az EOS 2D/3D a hagyományos készülékekhez képest 85 százalékkal, a digitálisokhoz képest pedig 50 százalékkal alacsonyabb sugárdózis mellett jobb minőségű kétirányú röntgenfelvételek készítésére alkalmas. Alkalmazásával bizonyos mozgásszervi CT-vizsgálatokhoz viszonyítva 95 százalékos sugárdózis-csökkenés érhető el.

A készülék több mint száz, a csontvázra vonatkozó klinikai paraméter automatikus meghatározására képes, és rendkívüli jelentősége lehet például a műtétek előtti tervezésben, valamint az eredmények megítélésében. A technika lehetővé teszi ülő helyzetben történő vizsgálat elvégzését is, így jól alkalmazható mozgássérültek, parasportolók esetében is, és szűrővizsgálatokra is alkalmas.

Than Péter, az ortopédiai klinika igazgatója az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a most üzembe állított röntgengép az egyetlen ilyen típusú működő diagnosztikai eszköz Magyarországon. A világ ötven országában összesen mintegy 270 ilyen készülék működik. Megjegyezte, hogy havonta várhatóan kétszáz vizsgálatot fognak végezni az új berendezéssel.