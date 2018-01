Fanny gyilkosa hazamehetett a bíróságról

Hétfő délután állt bíróság elé a 17 éves W. Dávid, aki a rákoskeresztúri Újlak utcában megölte volt barátnőjét, Fannyt.

Ahogyan megírtuk, pénteken az Újlak utcában gyilkolták meg a 19 éves Fannyt. Korábbi barátja, a 17 éves W. Dávid tette, mert nem tudta elviselni a szakítást. A fiú hétfő délután állt bíróság elé, ahol a Blikk információi szerint

nem helyezték előzetes letartóztatásba, csak házi őrizetet kapott.

A fiú többször is megfenyegette a lányt azzal, hogy öngyilkos lesz, ha nem kezdik újra a kapcsolatukat. Fanny kitartott a döntése mellett, amit W. Dávid nem tudott elviselni, ezért leszúrta. Pár nappal azelőtt, hogy a lány meghalt, egy másik gyilkosság is történt ugyanebben az utcában. Annál is a féltékenység volt az indíték. Akkor egy férfi végzett volt barátnőjével és annak párjával.