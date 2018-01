Szél Bernadett is Soros érdekeit szolgálja

A Fidesz szerint Szél Bernadett és pártja, az LMP Soros György érdekeit szolgálja, ezért az ellenzéki képviselő nem vehet részt egy olyan nemzetbiztonsági bizottsági ülésen, amely a "Soros-tervvel" foglalkozna.

Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján indoklásul azt mondta: LMP-s politikusok összevissza hazudoztak a nemzeti konzultáció alatt, mindvégig a "Soros-tervet" támogatták, "folyamatos fúrásban voltak".

Aki pedig a "Soros-tervet" támogatja, aki a "Soros-birodalom" érdekében hoz meg döntéseket, az nem vehet részt a "Soros-terv" megakadályozásáról szóló nemzetbiztonsági bizottsági ülésen - jelentette ki.

A politikus megjegyezte azt is, hogy Szél Bernadett olyan, migránsokkal foglalkozó szervezetnél dolgozott, amelyet Soros György fizet, "tehát Soros fizette Szél Bernadettet is". Ráadásul az LMP társelnöke ezt még "le is tagadja", parlamenti önéletrajzában ugyanis nem szerepel ez a munka - fűzte hozzá.

Németh Szilárd kitért továbbá arra, hogy Szél Bernadett néhány hónapja Brüsszelben találkozott a Soros György szervezetét méltató Vera Jourová uniós biztossal.

Arra a kérdésre, hogy milyen alapon lehet "kitiltani" a nemzetbiztonsági bizottság üléséről Szél Bernadettet - aki tagja a testületnek -, a Fidesz alelnöke úgy reagált: nincs kitiltva senki, de azon az ülésen, amelyen a "Soros-terv" téma lesz, az LMP-s tag nem vehet részt, mert "egészen mást képvisel, mint a magyar érdek".

Az 1300 menekült befogadásával kapcsolatos felvetésekre a kormánypárti képviselő azt válaszolta: oltalmazottakról van szó, akiket nem szabad összekeverni az illegális bevándorlókkal.

A hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választással összefüggésben szintén kérdésre azt mondta: szerinte a helyi plébános nem kampánybeszédet tartott vasárnap a templomban, hanem olyan elvi kérdésekről szólt, hogyan érzi magát jelenleg az egyház, a papság. Szerinte létező műfajról van szó, hiszen a katolikusoknál és a reformátusoknál is lehet a szertartás végén szót kérni, és senkit nem köteleznek a közösségből, hogy maradjon ott, "tehát ez nem az imaóra, hanem aki akar, az ott marad".

Arra a kérdésre, hogy a Pest megyei Pilisen a hírek szerint vizitdíjat kell fizetni az önkormányzati rendelőintézetben, Németh Szilárd azt felelte: ha ez igaz, akkor kéri Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja ki az ügyet, mivel a 2008-as népszavazáson az emberek elutasították a vizitdíjat.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Elios-ügyben készült jelentésével kapcsolatos kérdésre úgy reagált: az a helyes, ha a magyar hatóságok az OLAF minden felvetését kivizsgálják.