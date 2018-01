Börtönbe megy a visszaeső gyújtogató

Az elsőfokú ítéletet nyolc hónappal enyhítve, jogerősen négy év két hónap börtönre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék kedden azt a férfit, aki felgyújtott több hulladékgyűjtő edényt, és a tűz autóra, házra is átterjedt.

Az erősen ittas hajléktalan férfi tavaly márciusban egy este a zalaegerszegi Göcseji út egyik társasházánál

öngyújtóval lángra lobbantott egy 1100 literes hulladékgyűjtőt.

A tűz átterjedt a mellette álló edényre is, így mindkettő szétolvadt.

Ezután a férfi a Landorhegyi úton gyújtott meg egy hasonló, papírral teli gyűjtőedényt, és mielőtt távozott, még néhány farekeszt is rádobott a tűzre. A lángok két másik hulladékgyűjtőre is átterjedtek, majd a tűz egy közelben parkoló személyautót is elértek. A kiégett, totálkárossá vált autó tulajdonosának több mint egymillió forint kára keletkezett. Más autótulajdonosok még időben el tudták vinni kocsijukat a helyszínről, így azokat már nem érték el a lángok.

A lakók megúszták

Egy tetőteres lakóházra viszont továbbterjedt a tűz. A földszintjén egy üzlethelyiség is volt. A ház tulajdonosa a feleségével az emeleten aludt. Az egy ismerőse felébresztette őket, hogy ég a ház, emiatt menekültek meg. A lángok elérték a tetőszerkezetet, az előtetőt, a bejárati ajtót, a homlokzatot és az üzlethez tartozó hűtőkompresszort, összesen 640 ezer forint kár keletkezett.

Négy évet kapott

A közveszélyokozással és rongálással vádolt férfit elsőfokon bűnösnek találta a Zalaegerszegi Járásbíróság, és

mint visszaesőt négy év tíz hónap börtönre ítélte, valamint kötelezte a károk nagyobb részének megtérítésre.

Az ítélet ellen a vádlott és védője fellebbezett enyhítésért, így került kedden a Zalaegerszegi Törvényszék elé.

A tárgyaláson a védő a teljes körű beismerő vallomásra, valamint a vádlott személyiségzavarára hivatkozva kérte enyhébb büntetés kiszabását. A törvényszék tanácsa mindezek, továbbá a beismeréssel egyidejű megbánás figyelembe vételével négy év két hónapra mérsékelte a büntetést.