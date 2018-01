Kivonul a Fidesz, ha Szél Bernadett elmegy a nemzetbiztonsági ülésre

Kivonul a Fidesz a nemzetbiztonsági bizottság üléséről, ha Szél Bernadett nem marad távol. Németh Szilárd azzal indokolta a döntést, hogy az LMP társelnökét Soros György emberének tartják. Szél korábban szoros kapcsolatban állt Soros-közeli szervezetekkel, és bevándorláspárti nyilatkozatokat is tett.

Kivonul a Fidesz az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának Soros-tervről szóló üléséről, ha azon a Soros György és a bevándorlás szolgálatában álló LMP-s Szél Bernadett is megjelenik - erről beszélt Németh Szilárd a PestiSrácok.hu-nak.

A Fidesz és a nemzetbiztonsági bizottság alelnöke azzal indokolta a döntést, hogy a Fidesz és a KDNP nem teszi lehetővé az LMP miniszterelnök-jelöltjének, hogy

miközben a politikus Soros érdekeit szolgálja, fontos információkhoz jusson a nemzetbiztonsági bizottság ülésén.

"Olyan zárt ülésen, ahol minősített adatok is elhangozhatnak, ahol fontos információkról tárgyalunk, ott nincs helye Szél Bernadettnek, Soros emberének. A milliárdos úgy akarja végrehajtani tervét Európában, hogy az Orbán-kormányt leváltva a saját bábkormányának adná a kezébe a kormánybotot, egy olyan kabinetnek, amelynek Szél Bernadett is részese. Szél Soros György érdekeit szolgálja a magyar Országgyűlésben" - mondta Németh Szilárd.

Szél Bernadett titkos élete

Mint ismert, Szél Bernadett gimnazistaként a Soros-alapítvány pénzén az USA-ban töltött egy nyarat, a 2000-es évek elején pedig a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületben is tevékenykedett, amelynek programvezetője is volt 2002-ben.Ez a szervezet 2015-ben közel 6 millió forintot nyert el Soros György alapítványától, 2016-ban pedig csaknem 18 milliót. Erre reagált úgy Németh, hogy

Szél Bernadett, és más LMP-s politikusok a Soros-tervet támogatják, és nem a magyar emberek érdekeit képviselik. Szél Bernadett a Soros-birodalom alkalmazottja, fizetett alkalmazottja volt.

A PestiSrácok felidézi, hogy Szél Bernadett korábban több "Soros-konformista" nyilatkozatot is tett. A bevándorlási válság kezdetén együtt tüntetett a Soros-szervezetekkel, többször elvitatta a bevándorlás mint probléma létét, kiállt a kvóta mellett, és elítélte a kerítésépítést. 2015. február 6-án például azt állította, hogy „Magyarországon a bevándorlás nem probléma, nincs menekülthullám", majd hat nappal később az RTL Klub híradójában is az hangzott el Szél szájából, hogy a kormány "gyakorlatilag most már napi szinten egy olyan témát hangosít fel a médiában, amivel Magyarországnak jelenleg nincsen problémája." Ugyanabban az évbeben júniusban a Klubrádióban pedig azt állította, hogy a migránsok nem hogy elveszik az európaiak munkáját, hanem "sokkal inkább az látszik, hogy nettó befizetők".

Szél Bernadett bevándorláspárti megnyilvánulásairól bővebben ebben a cikkben írtunk.