Sorosékat nem érdekli, ha egy cikkük hazudik

A következő történet a maga nemében tulajdonképpen tökéletes. Arról szól, hogyan tünteti ki Soros egyik szervezete Soros másik szervezetét, majd amikor kiderül, hogy talán ezt most mégsem kellett volna, akkor Sorosék kiadnak egy közleményt azzal, hogy "és akkor mi van".

Történt, hogy múlt hét csütörtökön kiosztották a ballib szubkultúra talán legáhítottabb újságírói elismerését, a Soma-díjat. Ez annak jár, aki a legminőségibb "oknyomozást" produkálta az adott évben, esetünkben 2017-ben. A felhívásra 19 pályamű érkezett be, ebből pedig akár arra is lehetne következtetni, hogy a zsűri nehéz helyzetben volt a nyertes kiválasztásakor. De nem volt.

Azért nem, mert a Soma-díjat egy éve már a Transparency International (TI) osztja ki, amely nem más, mint Soros György egyik lakájszervezete. Így aztán már nem is akkora csoda, hogy a díjat idén is, ahogy tavaly is a 444, Soros egy másik zsebszervezete kapta meg. (Érdeklődéssel várjuk, mikor nevezik át a Soma-díjat Soros-díjra.)

Ez van, ezt kell szeretni. Csakhogy az idei díjazásnál a TI meglehetősen túltolta a biciklit, és úgy adta oda a Soma-díjat a 444-nek és Ács Dániel újságírónak, hogy az elismert cikksorozatról

jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy abban több hazug állítás is szerepel, ezért a 444-et helyreigazításra kötelezték.

Soros blogja egészen pontosan két pert vesztett el eddig a ferencvárosi önkormányzat lejáratásáról szóló cikksorozata kapcsán, egy pedig még folyamatban van. Ráadásul Ács Dánielt - aki egymillió forint jutalomban is részesült a munkájáért - rágalmazás miatt is feljelentették, ebben az ügyben ma zajlott az első tárgyalás.

Ezek után talán joggal merült fel, hogyha a TI nem akarja tovább aprózni Gőbölyös József tragikusan fiatalon meghalt újságíró emlékét - a Soma-díjat róla nevezték el -, akkor bizonyára visszavonja a plecsnit a 444-től és átértékeli a döntését. Nos, a TI-t nem ilyen fából faragták.

Több napos hallagtást követően ma ugyanis bravúros közleményben jelentették be, hogy kitartanak amellett, hogy a Soma-díjra a 444 és Ács Dániel a legérdemesebb, már csak azért is, mert amikor döntöttek a díj sorsáról, nem volt olyan jogerős bírósági ítélet, amely "a cikksorozat fontos állításait érintette volna". Segítünk, a kacifántos megfogalmazásra azért van szükség, mert a Soma-díj odaítélésekor sajnos már bőven megszületett az első jogerős elmarasztaló bírósági döntés, egészen pontosan egy héttel korábban. Hiába, azt ugyanis a TI majd tudja, hogy mi számít olyan bukott pernek, amely a "cikksorozat állításait is érinti majd".

A 444 bukott pere Sorosék szerint biztosan nem ilyen.

Aztán az előző pénteken másodszor is elhasalt a 444 oknyomozása a Fővárosi Törvényszéken, amely ugyanerről a cikksorozatról mondta ki jogerősen, hogy annak három állítása is hazugság. És? Kit érdekel, amikor a TI - idézet következik a mai közleményükből - a jogerős bírósági ítélet ellenére a cikkek lényegi állításait továbbra is helytállónak tekinti.

Így aztán nem is másítják meg a döntésüket, nincs itt semmi látnivaló. Azért a teljes kép kedvéért érdemes egy pillantást vetni azokra az állításokra, amelyek a TI-t ugyan hidegen hagyják, de a fránya bíróság azért mégiscsak megállapította róluk, hogy a 444 kamuzott. Tehát:

Soros blogja azt állította, hogy Ferencváros a 2014-es évben a parkolási díjakat tekintve a 21,83 millió forintos nyereséggel kellett beérje. A valóság az, hogy az önkormányzat nyeresége 63 millió forint volt.

Azt is leírták, a VI. kerület több mint tizenháromszor nagyobb nyereséget termelt a parkolási díjakból, mint a IX. kerület. Ez úgy, ahogy van, hülyeség.

Végezetül pedig közölték, hogy a 2016-os zárszámadás számait átnézve arra jutottak, hogy a 2010-es 214 milliós parkolási bevételt hozó tevékenység eredményét nullára vagy az alá vitte le a jelenlegi ferencvárosi rendszer. Jól hangzik, kár, hogy igazából 298 millió forintot termelt.

Érthetetlen, miért gondolják egyesek, hogy ilyen csekélységek miatt nem kitüntetés járna, hanem inkább bocsánatkérés.