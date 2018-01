Már egy hónapos a miskolci perzsa leopárd-kölyök

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark első perzsa leopárd kölyke december 16-án született, de csak most mutatkozott be, és az állatorvos is most vizsgálta meg először.

Állatkert nőstény perzsa leopárdját, a Lisszaboni Állatkertből érkezett Tarecát 2012-ben, míg párja, Assim 2015-ben érkezett Miskolcra Jászberényből. 2017. december 16-án reggelre született meg első kölykük. Az egyhónapos állat átesett az első állatorvosi vizsgálatán, amely során az is kiderült, hogy a kis nagymacska hím.

Így most már nevet is kaphatott: névadóként a Miskolc Autó fogadta jelképesen örökbe a kölyköt, amely így a Touran nevet kapta.

A kölyök megkapta a „személyazonosságát" igazoló microchipet, valamint megmérték a súlyát is, ami azt igazolja, hogy a kölyök az elvárhatóaknak megfelelően fejlődik - írja honlapján a Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

Várhatóan 1-2 héten belül a kölyök is elhagyja a szülőszobaként szolgáló odút, és elkezdi felfedezni élőhelyét állatkertünkben. Ezt követően már látogatóink is egyre nagyobb valószínűséggel pillanthatják majd meg Tourant. Egyelőre még csak anyatejjel táplálkozik, de anyja néhány héten belül már felkínálja számára is a nagymacskák táplálékául szolgáló húst.