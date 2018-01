Nem érzi magát hibásnak a diáklányt gázoló mentős

Megkezdődött a mentős gázolás ügyének tárgyalása a Békéscsabai Járásbíróságon - írta meg a beol.hu. A tragédia még 2016. november 22-én történt a megyeszékhelyen, a Bartók Béla út és a Petőfi utca kereszteződésében, ahol egy mentőautó elgázolt egy 16 éves biciklist lányt, aki meghalt.

A 42 éves békéscsabai férfi a katasztrófavédelemnél, másodállásban pedig a mentőszolgálatnál dolgozik. 2016. november 22-én délután is szolgálatban volt. 14 óra 37 perckor indult el a Berzsenyi utcából a Vécsey utcába a mentőautóval. Ahogy az Origo is megírta, három perccel később az egyik kereszteződésben balesetet okozott.

Így történt

Egy 16 éves lány a zebra mellett egy méterrel, a Petőfi utca felől a Szemere utca irányába tartott. Amíg a mentőautó sávja piros kapott, neki zöldet mutatott a lámpa.

Kezében tartotta a mobiltelefonját, és közben a fülhallgatóval zenét hallgatott.

Amikor felhajtott az útra, a mentőautó 59-60 méterre volt tőle a vádirat szerint. Bár a sofőr közel 90 km/h-ról vészfékezett, nem tudott annyira lelassítani, hogy elkerülje a balesetet. A mentő 75-77 kilométer/óra sebességgel elgázolta a biciklist, akit azonnal elláttak, de nem tudták megmenteni.

Olyan súlyosak voltak a sérülései, hogy még aznap este meghalt a kórházban.

A Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség közúti baleset okozása miatt vádat emelt a mentősofőr ellen. Az ügyész szerint megszegte a KRESZ szabályait, mert

nem győződött meg arról, hogy a zebrán megadják-e neki az elsőbbséget.

Azt is mondta, hogy ha lassabban, például 60 km/h-val ment volna, elkerülhető lett volna a baleset. Az ügyészség azt szeretné, ha a férfi felfüggesztett büntetést kapna, és eltiltanák vezetéstől.

A mentős nagyon sajnálja, de nem hibás

A sofőr őszinte részvétét, sajnálatát fejezte ki a lány családjának, de azt is hozzátette, hogy nem érzi magát hibásnak, mivel a zöld lámpánál áthaladó biciklis lány szabályszegést követett el azzal, hogy zenét hallgatott. Hallania kellett volna a mentő szirénájának hangját, látnia a villogót. Azt is hozzátette, hogy ő addig minden kereszteződésben piroson hajtott át, és látta, hogy észrevették, elengedik.

Az előírásoknak megfelelően ellenőriztem a kocsit, hibátlan volt, működött a fény- és hangjelzés" - mondta.

Azt is hozzátette, hogy ez már a negyedik cím volt, ahová aznap hívták és minden esetben használta a villogót. Ha kellett, a szirénát is bekapcsolta, sőt, a ködlámpát is. Azzal védekezett a bíróságon, hogy a Lepény Pál utca után, ahol van egy enyhe kanyar, még a légkürtöt is bekapcsolta. Mivel a kereszteződésben nem látott forgalmat, biztonságosnak ítélte a sebességet, és úgy érezte, nem lehet semmi probléma. Arról nem beszélt, hogy ő miért nem látta meg korábban a lányt, aki nem vette észre, és miért nem feltételezte, hogy be fog hajtani a kereszteződésbe.

"Ennek ellenére azért a gázról a fékre helyezte lábát. Amint meglátta a fiatalt, hogy lehajtott a járdaszigetről az úttestre, azonnal lassított, satuféket nyomott. Bár mindent megtett, az ütközést nem tudta elkerülni.

A bicikli a kocsi jobb elejének csapódott, a jármű a kereszteződés túlsó végén állt meg.

A baleset után rögtön megkezdték a lány ellátását, aki eszméletlen volt" - idézte a vádiratot a Beol.hu.

Villogó mentőautó annyivel megy, amennyivel akar

"A megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó jármű megszegheti a KRESZ bizonyos rendelkezéseit, azonban ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetheti. A sofőrnek meg kell győződnie arról, hogy a közlekedők lehetővé teszik neki az akadálytalan továbbhaladást" - olvasható a Békés megyei hírportálon.

A mentőben ülők nem láttak semmit

A Békéscsabai Járásbíróság tanúként hallgatta meg azokat, akik a mentőautóban ültek a baleset pillanatában. Mindenki azt mondta, használtak megkülönböztető fény- és hangjelzést. Ketten a betegtérben, utastérben voltak. Az ő vallomásukban az áll, hogy semmit sem "észleltek a külvilágból", csak

azt vették észre, hogy fékeznek, majd egy csattanást hallottak.

A mentőtiszt pedig, aki az előírás szerint a sofőr mellett ült, éppen elgondolkodott, és nem figyelte az utat. Azt mondta, akkor szembesült azzal, mi történt, amikor kiszállt és megpróbálta megmenteni a lány életét.