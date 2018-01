Mindenéből kiforgatták a budapesti nyugdíjast

Teljes körű gondozást, jobb életminőséget, szeretet és törődést ígérve férkőzött egy ceglédi nő egy magányosan élő budapesti, idős férfi bizalmába. Ezzel szemben elszigetelte a külvilágtól és rátette a kezét a vagyonára. Az áldozat már nem él.

R. Tímea jogász segítségét is kérte, hogy megvalósítsa tervét, így két ügyvéd és egy orvos is van a gyanúsítottak között.

R. Tímea 2015 nyarán csengetett be a 64 éves férfi II. kerületi, műemléki környezetben lévő családi házába. Azt kérte a férfitől, had használja a fia a mellékhelyiséget. Amíg a fiú wc-n volt, a nő egy közösnek mondott ismerősükre hivatkozott. Azt mondta a férfinak, hogy az egyik barátnője mesélt arról, milyen jószívű és ezért mert bekéredzkedni hozzá. A kedves szavak és a közös ismerős említése jó húzásnak bizonyult, mert a férfi beengedte a nőt a házba, akinek tetszett, amit a Hűvösvölgyi úti lakásban látott. Ettől kezdve igyekezett a romló egészségi állapotú, szemmel láthatóan jó anyagi körülmények között élő férfi bizalmába férkőzni.

A férfinak nem volt gyereke, napjai nagyrészt magányosan teltek, és szívesen volt a nő társaságában. Összebarátkoztak, és a nő nem sokkal később elhívta vendégségbe a saját házukba. A meghívást hosszútávra gondolta, mondván ott jobb lenne az idős férfinak. Azt mondta neki, jobb lenne ott, mert figyelnének rá és törődnének vele.

A férfi elköltözött

A nő addig győzködte a férfit, amíg az oda nem költözött az ő ceglédi házába. Ez 2015 novemberében megtörtént. Tímea a ház egyik különálló részében szállásolta el.

A szívélyes fogadtatás azonban egyre ridegebbé vált, a nőnek egyre kevésbé volt fontos, hogy az idős férfi jól érezze magát.

Előszőr csak a telefonját vette el, és megtiltotta, hogy bárki kapcsolatba lépjen vele.

A férfi egészségi állapota fokozatosan romlott, távoli rokonai próbálták őt telefonon elérni, de nem sikerült nekik. R. Tímea jobbnak látta minél hamarabb bebiztosítani, hogy ő örökölje a férfi vagyonát, ha "majd elérkezik az idő".

Tímea lett az örökös

Két hete sem lakott még nála a férfi, amikor ügyvédi közreműködéssel végrendelet készült, amiben

általános örökösként ő volt megnevezve.

Gondoskodott arról is, hogy a férfi bankszámlájára érkező nyugdíj és a hozzátartozói támogatások is hozzá folyjanak be. A bankautomaták felvételei alapján a koszt-kvártély fejében R. Tímea családjának háza körül afféle mindenesként tevékenykedő K. Ferenc több alkalommal vett fel pénzt a férfi bankkártyájával. Mint kiderült, R. Tímea utasította erre. Az összegeket a nő azonban nem az idős férfira, hanem saját magára és családjára költötte.Mivel a nő szerette volna mielőbb a sajátjának tudni a budai lakást, úgy döntött, hogy nem várja meg, hogy a végrendelet alapján jusson hozzá. Ismét ügyvédhez fordult, és ezúttal egy tartási szerződés készítését kérte.

Így szerezte meg a férfi Hűvösvölgyi úti ingatlanban fennálló tulajdonjogát.

2016 februárjában azt is elintézte, hogy idős áldozata lakcímeként a ceglédi ház legyen bejegyezve. Három nappal később a férfi meghalt. A végrendelet alapján R Tímea nagy értékű ingó vagyonhoz és egy budapesti, XIII. kerületi lakás feléhez is hozzájutott. Az utóbbin 9 millió forintért gyorsan túladott.

A Hűvösvölgyi úti házra is keresett vevőt, de azt már a rendőrség megakadályozta.

Az orvos szakértői szakvélemény ugyanis rámutatott, hogy R. Tímea nem teljesítette gondozási kötelezettségét, és

ez szerepet játszott a férfi halálában.

Megállapították, hogy nem minden gyógyszert váltottak ki, amit az orvos felírt a férfinak, valamint azt is, hogy a férfi cukorháztartása a nem megfelelő táplálás következtében felborult. A nyomozás közben az is kiderült, hogy a végrendelet hamis, és a tartási szerződés iratai között is van olyan, amelyiken nagy valószínűséggel nem a sértett aláírása van.

A lakcímváltozás bejelentéséhez szükséges űrlapot pedig nem az áldozat írta alá. A férfi halála után még egyhavi nyugdíj érkezett a számlájára. Ez visszajárt volna a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, de K. Ferenc ezt a pénzt is felvette az automatából.

Több embert gyanúsítottak meg

R. Tímea ellen különösen nagy kárt okozó csalás, gondozási kötelezettség elmulasztása és felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás miatt indított eljárást a rendőrség.

A végrendeletet és a tartási szerződést készítő ügyvéddel, T. Zoltánnal szemben közokirat-hamisítás, a végrendeletet okirati tanúként aláíró T. Balázzsal szemben bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás miatt indult eljárás.

K. Ferenc ellen készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés miatt, R. István orvos ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indult eljárás. Az orvos szakmája szabályait megszegve igazolást adott arról, hogy "az elhunyt rendelkezik a végrendelkezéshez szükséges belátási képességgel".

R. Tímea november 10-e óta előzetes letartóztatásban várja az eljárás folytatását, a többiek szabadlábon védekeznek. Egyelőre az ingatlanforgalmi szakértő véleményére várnak a rendőrök, hogy lássák, pontosan mekkora értéket képvisel az ügyben érintett II. kerületi lakás. Amint ezt megkapják, az ügy iratait vádemelési javaslattal fogják továbbítani ügyészségnek.