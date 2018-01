Nem jelent meg Vona Gábor, a Jobbik elnöke azon a szembesítésen, ahol módja lett volna tagadni azokat az állításokat, miszerint melegpartikra járt, és voltak meleg kapcsolatai - írta a Ripost.

A hosszas iratismertetés közben annyi derült ki, hogy mivel az egyik koronatanú Amanda Elstak nem kapta kézhez az idézést, így csak hallgatóságként vehet részt az eljárásban. Terry Black, aki ezer kilométert vezetett, hogy odaérjen a tárgyalásra, egyszer csak kifakadt a tárgyalóteremben: Vona Gábor biztosan biszexuális, de még az is lehet, hogy meleg, de bi biztosan! Miért nem jött el, hogy szembenézzen velem, vagy Amandával?

- kérdezte Terry, majd hátranézett Amandára, aki helyeslően bólogatott. Terry azt mondta, nem tudja, miről szól a per, de azt továbbra is állítja amit Vonáról mondott, és vállalja is érte a felelősséget.

Arra készültek, hogy Vona arcába mondják

Láthatóan Amandával egyetértésben arra készültek, hogy Vona arcába mondják, szemtől szembe, mit gondolnak róla, és felidézzék a régi emlékeket. A szünetben is erről beszéltek. "Itt vagyunk, én is itt vagyok, te is itt vagy!" - mondta Terry a folyosón Amandának, miközben arról tanakodtak, vajon Vona miért nem jelent meg a tárgyaláson.