Meztelen öngyilkos férfitől az adónyomozásig: ez a Feldmár Intézet

A NAV nyomozást indított a Feldmár Intézetben - írja a Zoom. A nyomozás összefüggésben lehet a stratégiai igazgató, Török Szabolcs öt évvel ezelőtti rejtélyes öngyilkosságával. Török szülei az öngyilkossága óta próbálják kideríteni, miért ugrott ki a fiuk egy szálloda ötödik emeletéről. Számítógépén most érdekes dokumentumokat találtak, amelyek felkeltették a NAV nyomozóinak érdeklődését. A történetben központi szerepet játszik a droggal "gyógyító", képesítés nélküli terapeuta, Feldmár András és intézetének mostani igazgatója, a bukott SZDSZ-es politikus, Büky Dorottya.

Vagyoni helyzet áttekinthetőségének, illetve ellenőrzésének meghiúsításával elkövetett számvitel rendjének megsértése és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz a NAV a Feldmár Intézetben - írja a Zoom.

A lap szerint a NAV tavaly indította a nyomozást, és arra jutottak, hogy ennek a bűncselekménynek köze lehet egy 29 éves férfi halálához, aki még 2013-ban novemberében ugrott ki egy budapesti luxus szálloda ötödik emeletéről.

Török Szabolcs, a Feldmár Intézet stratégiai igazgatója végzett magával így, ezen a napon. Az igazgató halála után a rendőrök kábítószerrel visszaélés miatt indítottak nyomozást,

mivel a férfi vérében kétfajta, pánikbetegnek való, vényköteles gyógyszer mellett ecstasyt is találtak.

Török Szabolcs barátai azt mondták a rendőröknek, hogy az igazgató sosem drogozott. Az a magánnyomozó sem talált senkit, aki látta volna drogozni, akit a szülei béreltek fel.

Hónapokkal később a rendőrség megszüntette a nyomozást, arra hivatkozva, hogy nem sikerült kideríteni, kitől kaphatta a férfi a kábítószert. A szülök a Feldmár Intézetre gyanakodnak, de nincs bizonyítékuk.

Droggal gyógyítanak

Az intézet névadójáról, a bizonyos körökben ismert, Kanadában élő, magát pszichoterapeutának mondó Feldmár Andrásról köztudott, hogy LSD-vel és ecstasyval "gyógyít", ő azonban tagadja, hogy valaha is drogot adott volna valamelyik páciensének.

Én nem csinálok semmit, ami illegális. Én csak gondolkodok és beszélek. Akkor, amikor a páciensekkel mondjuk, LSD-vel dolgozom, akkor az LSD nem tőlem jön, én nem árulok LSD-t. Ők kapják meg valahonnan. Ők azt mondják nekem, hogy ők amúgy is beveszik, és ha amúgy is beveszik, sokkal biztonságosabb, ha én is itt vagyok. Ezért nem tartóztathatnak le engem - mondta egy korábbi interjújában.

Török Szabolcs halála napján a mára a Feldmár Intézet igazgatójává kinevezett Büky Dorottya is abban az ötödik emeleti szobában volt, ahonnan később a férfi kiugrott. A rendőrségi vallomásuk szerint épp Török születésnapját ünnepelték vízzel és pogácsával.

Feldmár és Büky is azt állítja, hogy semmi jelét nem látták annak, hogy Török mire készül. Reggel kilenckor találkoztak a szállodában, ahol külön a születésnapjára vett ki szobát. Beszélgettek, majd a férfi közölte velük, hogy nem érzi jól magát, elmegy zuhanyozni.

Pár perccel később kirohant az erkélyre és a mélybe ugrott.

Mindketten tagadták, hogy a férfi a kezeléshez használt drogok hatására ugrott volna ki az ablakon,

megfelelő bizonyíték erre pedig nem volt.

Büky Dorottya kezelhette Török Szabolcsot

Török Szabolcs a halála előtt másfél évvel jelentkezett kezelésre a Feldmár Intézetben. Házassága tönkrement, ennek a feldolgozásához kérte az intézet segítségét. Szülei szerint Bükyhez járt terápiára, de a nő tagadja, hogy kezelte volna.

Török Imre szerint Szabolcs telefonján és számítógépén is sok üzenet igazolja, hogy az intézetigazgató volt a terapeutája.

A kezelés sikeresnek tűnt. Szabolcs először önkéntesként kezdett dolgozni az intézetben, majd rövid időn belül ő lett a stratégiai igazgató. Apja szerint a fiát beszippantotta és ellenük fordította a Feldmár Intézet. A férfi ugyanismegszakította a kapcsolatot a családjával, majd egy szertartás keretein belül Büky András Barnabásra keresztelkedett át. Később az egyik kereskedelmi rádióban már ezen a néven nyilatkozott.

A család sosem hagyta abba a nyomozást

Török Szabolcs halála után olyan hírek keringtek az intézetben, hogy valójában azok miatt a pénzügyi szabálytalanságok miatt lett öngyilkos, amelyeket ő követett el. Ezek a vádak eljutottak a férfi szüleihez, akik szerint nem véletlenül kezdték ezt terjeszteni. Felháborította őket, hogy a fiukat próbálják bűnbakként beállítani, és zavarja őket, hogy

még csak egy belső vizsgálatot sem indítottak az ügyben.

A szülők a fiuk halála óta próbálják kinyomozni a tragédia hátterét. Török számtalan ismerősével beszélgettek már. A számítógépét is átnézték és saját bevallásuk szerint olyan dokumentumokra bukkantak, amelyek "nem jó színben" tüntetik fel az intézetet. A Zoom.hu információi szerint ezek a dokumentumok keltették most fel a NAV nyomozóinak érdeklődését.

A jó öreg SZDSZ

Feldmár András zavaros életútjáról és módszereiről, illetve a Feldmár Intézet ijesztő működéséről a Magyar Idők közölt bravúros cikket még 2016-ban. Mint írták, Feldmár András, bár itthon a lélekgyógyászat körülrajongott sztárja, de a végzettsége ehhez a munkához egyáltalán nem felel meg. Az ugyanis nem elég, hogy jó előadó, sok követője van, sikeres könyvszerző, vagy hogy intézetének honlapján a fotókon a hazai szellemi élet jelesei a Feldmár-táborok előadójaként szerepelnek. Az 1940-ben született Feldmár András Kanadában él, 1956-ban hagyta el Magyarországot, de nem politikai, hanem családi okokból. "Elmenekültem az anyámtól, Magyarországról Torontóba, mikor a szüleim megérkeztek Torontóba, akkor elmenekültem Vancouverbe" - nyilatkozta egyik interjújában. A Torontói Egyetemen matematikát, fizikát és kémiát hallgatott, majd mesterfokozatot szerzett pszichológiából a University of Western Ontarión. Tudományos elismerése nincs, az csak társadalmi cím, hogy tiszteletbeli tagja a Kanadai Pszichológiai Társaságnak. Vancouverben pszichoterapeutaként hirdeti magát, ezt Kanadában nyilván megteheti. Évente kétszer jön Magyarországra. Egy neves pszichológus, amikor a Magyar idők újságírója Feldmár szakmai munkásságával kapcsolatban érdeklődött, annyit mondott: ha Kanadában jól megélne, nem járna haza. Mellékszál, de az USA-ba például azért nem jár, mert onnan kitiltották a drogügyletei miatt. Feldmár az LSD-terápia nagy híve.

Feldmár itthon is pszichoterapeutának nevezi magát, megfelelő végzettség hiányában nem praktizálhatna, igaz, hivatalosan ezt nem is teszi. A végzettségével kapcsolatos kérdést egyszerűen hárítja, egy interjúban azt mondta, a pszichológia nem tudomány, az szeretne lenni, de soha nem is volt és nem is lesz az. Feldmár azonban ezt a nem tudományt ügyesen fialtatja: a nevét viselő intézet különféle témakörökben pénzes tréningeket szervez egészen a mesekörökig, amelyek keretében a rabok megjavulását célzó mese- és dramaturgiai foglalkozásokat tartanak. Ez biztosítja intézetének jó kapcsolatát a rendőrséggel.

A jó kapcsolatok terén Büky Dorottyának, Feldmár legközelebbi munkatársának sincs miért szégyenkeznie. Kétszer is országgyűlési mandátumot szerzett,

mindkétszer az SZDSZ országos listájáról, 1994-ben és 1998-ban.

Végzettségét tekintve magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, dolgozott könyvtárosként, a 2006-ban létrehozott budapesti Feldmár Intézet egyik alapítója és vezetője.

A Magyar Idők által feltárt bizonyítékok tanúsága szerint ő volt az, aki az öngyilkos Török Szabolcs kezelését végezte, megfelelő képesítés nélkül. Hogy milyen eredménnyel, azt a tragédia szomorúan bizonyította. A bukott SZDSZ-es politikus a "kezelésével" annyit elért, hogy a szerencsétlen fiatalember eldobja családi nevét és felvegye a rajta nyilvánvalóan uralkodó könyvtáros-terapeuta nevét. Mást nem, sőt.