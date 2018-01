Szijjártó: A V4-ek erejét mutatja az együttműködés Ausztráliával

Komoly versenyelőnyt jelent a visegrádi csoportnak az együttműködés Ausztráliával – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), valamint Ausztrália külgazdasági miniszteri találkozójáról tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter kiemelte: a V4 mára Európa növekedési motorjává vált, az európai gazdaság tengelye is egyre inkább Közép-Európa irányába tolódott el, a V4 erejét mutatja az is, hogy Ausztrália figyelme most Közép-Európára terelődik.

A visegrádi csoport támogatja az Ausztrália és az EU közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások mielőbbi megkezdését, támogatja a bolgár soros EU-elnökséget, hogy már február végén döntés szülessen, és még tavasszal meginduljanak a tárgyalások.